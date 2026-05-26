実は驚くほど効果がある！ 歩くだけでも立派な運動になる理由とは？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

実は驚くほど効果がある！ 歩くだけでも立派な運動になる理由

今すぐできる！ やせる歩き方

手軽に始められる有酸素運動といえば、ウォーキング。好きな時間に好きな場所を歩くだけでいいので、忙しい人も運動が苦手な人もすぐに実践できます。ウォーキングには特に道具も必要ありませんが、歩くときの姿勢や歩き方にコツがあるので、覚えておくと効果もアップします。

まず第一に、背すじをまっすぐ伸ばして歩くこと。デスクワークなどをしていると背中が丸くなる猫背の姿勢になりがちですが、猫背のまま歩くと腕が十分に振れず、スムーズに足が運べなくなります。必ず猫背の姿勢は正し、目線を前に向けて胸を張り、お腹に少し力を入れるようにして歩きましょう。

歩き方については、歩幅をいつもより広くとるようにします。そうすることで自然と歩くスピードも速まります。無理に速足で歩く必要はありませんが、速度が遅過ぎても効果は上がりません。リズミカルな速さで、少し汗ばむ程度がちょうどよいペース。つま先だけでなく足の裏全体を使って歩くようにするのも大切です。かかとから着地し、つま先全体で地面を蹴るようにして進みましょう。

以上のことに気をつけて、1日20分を目標にウォーキングを始めてみてください。20分が難しい場合は、10分からでもＯＫ。少しずつ体を慣らしていきましょう。また、ウォーキングと無酸素運動のスクワットを組み合わせて行うとより効果的です。相乗効果で、脂肪の燃焼効果がさらに促進されます。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅