【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185円台半ばの壁に再三阻まれるも184円台前半で強固な下値支持を確認、上抜けへのエネルギー蓄積が続くか
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185円台半ばの壁に再三阻まれるも184円台前半で強固な下値支持を確認、上抜けへのエネルギー蓄積が続くか
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週のユーロ円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いで一時 185.22 円まで上値を伸ばしたものの、前回レポートで指摘した「 185.50 円の心理的節目」の手前で失速。その後は一時 184.21 円まで調整を挟む展開となった。しかし、下値では極めて強固な押し目買いが入り、週後半のレンジもみ合い（パワー蓄積）を経て、週明け25日（月）には再び 185.00 円台を奪還するなど、長期的な上昇トレンドの底堅さを改めて印象付ける1週間となった。
185円台半ば手前での失速とレジスタンス意識（5月18日～19日）
週明け18日（月）は、前週からの反発の流れを引き継いで欧州・ニューヨーク時間にかけて力強く買い進まれ、一時 185.04 円まで上昇した。翌19日（火）には一段と上値を追い、一時 185.22 円の直近高値を記録。しかし、前回レポートから警戒されていた 185.50 円の壁の手前で買いの手が止まると、日本当局による円安牽制（介入警戒感）や実需の円買いが強く意識され、利益確定売りに押される形で 184 円台後半へと急反落した。
184円台前半でのサポート確認とレンジもみ合い（5月20日～23日）
19日後半からの失速の流れは一時的に売りを加速させ、20日（水）には一時 184.21 円まで水準を切り下げた。しかし、前週サポートとして機能した 184.00 - 184.10 円のゾーン（今回は 184.21 円）を前に強い買い支え（押し目買い）が入り、底打ちした。その後、21日（木）から23日（土朝）にかけては、欧州中央銀行（ECB）の利下げペースを巡る思惑や日銀の国債買い入れ減額への警戒感が交錯する中、上値は 184.80 - 184.90 円台、下値は 184.40 - 184.50 円台という狭いレンジ内でのもみ合いに終始した。度重なる下値トライでも 184.40 円近辺が維持されたことで、市場には新たな足固め（パワー蓄積期間）として意識され、週末は 184.74 円でクローズした。
週明けの再反発と185円台の奪還（5月25日～26日現在）
週明け25日（月）に入ると、184円台での調整を完了した市場が再び円売りに傾いた。東京時間からじわじわと値を戻すと、ショートカバーを巻き込みながら欧州時間には一時 185.14 円まで再浮上（終値 185.02 円）。本日26日（火）午前現在、直近では 184.90 - 185.00 円台（安値 184.90 円）で小幅な揉み合いとなっているものの、下値の強固さを証明したことで、再び上値の壁を崩すための準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「欧州の底堅い景気センチメント」と「為替介入リスク・日欧金利差の需給思惑」の交錯が大きな背景となっている。
欧州側（ユーロ下支え）： ECB当局者から6月の利下げ開始以降のペースに対して慎重な発言が続いており、これがユーロの下値を支えている。景気センチメントの緩やかな改善もユーロ高を後押しした。
日本側（上値の重さと底堅さ）： 185.20 - 185.50 円に接近する局面では、常に日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして強力に機能した。一方で、日銀のタカ派的な政策期待（国債買い入れ減額など）は織り込みが進み材料出尽くし感が出ている。根本的な日欧金利差の大きさが意识されるため、 184.21 円近辺への調整局面は結果的に「押し目買いの好機」と捉えられ、週明けの円売り再開（185円台回復）につながった。
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週のユーロ円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いで一時 185.22 円まで上値を伸ばしたものの、前回レポートで指摘した「 185.50 円の心理的節目」の手前で失速。その後は一時 184.21 円まで調整を挟む展開となった。しかし、下値では極めて強固な押し目買いが入り、週後半のレンジもみ合い（パワー蓄積）を経て、週明け25日（月）には再び 185.00 円台を奪還するなど、長期的な上昇トレンドの底堅さを改めて印象付ける1週間となった。
185円台半ば手前での失速とレジスタンス意識（5月18日～19日）
週明け18日（月）は、前週からの反発の流れを引き継いで欧州・ニューヨーク時間にかけて力強く買い進まれ、一時 185.04 円まで上昇した。翌19日（火）には一段と上値を追い、一時 185.22 円の直近高値を記録。しかし、前回レポートから警戒されていた 185.50 円の壁の手前で買いの手が止まると、日本当局による円安牽制（介入警戒感）や実需の円買いが強く意識され、利益確定売りに押される形で 184 円台後半へと急反落した。
184円台前半でのサポート確認とレンジもみ合い（5月20日～23日）
19日後半からの失速の流れは一時的に売りを加速させ、20日（水）には一時 184.21 円まで水準を切り下げた。しかし、前週サポートとして機能した 184.00 - 184.10 円のゾーン（今回は 184.21 円）を前に強い買い支え（押し目買い）が入り、底打ちした。その後、21日（木）から23日（土朝）にかけては、欧州中央銀行（ECB）の利下げペースを巡る思惑や日銀の国債買い入れ減額への警戒感が交錯する中、上値は 184.80 - 184.90 円台、下値は 184.40 - 184.50 円台という狭いレンジ内でのもみ合いに終始した。度重なる下値トライでも 184.40 円近辺が維持されたことで、市場には新たな足固め（パワー蓄積期間）として意識され、週末は 184.74 円でクローズした。
週明けの再反発と185円台の奪還（5月25日～26日現在）
週明け25日（月）に入ると、184円台での調整を完了した市場が再び円売りに傾いた。東京時間からじわじわと値を戻すと、ショートカバーを巻き込みながら欧州時間には一時 185.14 円まで再浮上（終値 185.02 円）。本日26日（火）午前現在、直近では 184.90 - 185.00 円台（安値 184.90 円）で小幅な揉み合いとなっているものの、下値の強固さを証明したことで、再び上値の壁を崩すための準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「欧州の底堅い景気センチメント」と「為替介入リスク・日欧金利差の需給思惑」の交錯が大きな背景となっている。
欧州側（ユーロ下支え）： ECB当局者から6月の利下げ開始以降のペースに対して慎重な発言が続いており、これがユーロの下値を支えている。景気センチメントの緩やかな改善もユーロ高を後押しした。
日本側（上値の重さと底堅さ）： 185.20 - 185.50 円に接近する局面では、常に日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして強力に機能した。一方で、日銀のタカ派的な政策期待（国債買い入れ減額など）は織り込みが進み材料出尽くし感が出ている。根本的な日欧金利差の大きさが意识されるため、 184.21 円近辺への調整局面は結果的に「押し目買いの好機」と捉えられ、週明けの円売り再開（185円台回復）につながった。