【通貨別まとめと見通し】ポンド円：214円台後半へ力強く急伸、圧倒的な上昇モメンタムでかつての主戦場216円台を窺うか

【通貨別まとめと見通し】ポンド円：214円台後半へ力強く急伸、圧倒的な上昇モメンタムでかつての主戦場216円台を窺うか