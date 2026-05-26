【通貨別まとめと見通し】ポンド円：214円台後半へ力強く急伸、圧倒的な上昇モメンタムでかつての主戦場216円台を窺うか
【通貨別まとめと見通し】ポンド円：214円台後半へ力強く急伸、圧倒的な上昇モメンタムでかつての主戦場216円台を窺うか
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週のポンド円は、週初の 211.15 円近辺をボトムに極めて強力な上昇トレンドを形成。週末から週明けにかけて段階的にレンジと水準を切り上げ、調整を挟みつつも一時 214.61 円（本日26日午前には一時 214.68 円）まで上値を伸ばす非常に堅調な展開となった。日本当局による円安牽制への警戒感が燻る中でも、下値では実需の圧倒的な押し目買いが入り、長期的な上昇チャネルの強さを再確認する1週間となった。
週初安値からの急反発と213円台への進出（5月18日～19日）
週明け18日（月）は、東京時間早朝に週安値となる 211.15 円まで一時押し込まれたものの、ここを底に欧州時間からニューヨーク時間にかけてショートカバーを巻き込みながら猛烈に買い進まれた。一日で 1.5 円以上の急騰を見せて 212.75 円でクローズすると、翌19日（火）もその勢いを維持。一時 213.55 円まで上値を伸ばし、完全に 213 円台への進出を果たした。
適度な調整と213円台後半での足固め（5月20日～23日）
20count（水）に入ると、急ピッチな上昇に対する利益確定売りや日本当局による介入警戒感から一時 212.64 円まで調整を挟む場面が見られた。しかし、この押し目では強固な買い支えが入り、引けにかけては 213.41 円まで急回復。21日（木）から23日（土朝）にかけては、上値を 213.80-214.04 円、下値を 213.20-213.50 円とする支持帯の強さを確認する揉み合いへと移行した。度重なる下値トライを跳ね返したことで、市場には「 213 円台前半が強固なフロア」との意識が定着し、週末は 213.82 円の高値圏でクローズした。
週明けの再急騰と214円台ブレイク（5月25日～26日現在）
週明け25日（月）に入ると、もみ合いによるパワー蓄積を完了した市場が再び強烈なポンド買い・円売りに傾いた。欧州時間からニューヨーク時間にかけて 214 円の大台を軽々と上抜けると、ショートカバーを巻き込みながら一時 214.61 円まで急伸（終値 214.55 円）。本日26日（火）午前現在も一時 214.68 円まで上値を伸ばしており、足元では 214.37 円付近への小幅な調整（利益確定売り）を挟んでいるものの、地合いの強さは極めて強固であり、さらなる上値追いの準備を整えている格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「英国のインフレ高止まりに伴う利下げ後退観測」と「圧倒的な日英金利差」がドル円以上のポンド高・円安圧力を生み出す最大の背景となっている。
• 英国側（ポンド強力な下支え）： イングランド銀行（BOE）の早期利下げ開始を巡る思惑において、直近の経済データや物価指標が予想以上に堅調であることから「早期利下げ開始観測が後退」しており、これが金利先高観とともにポンド買いを猛烈に後押ししている。
• 日本側（上値の重さと実需の円売り）： 214 円台後半から 215 円の大台に迫る局面では、常に日本当局による為替介入への警戒感が心理的レジスタンスとして機能する。しかし、日銀のタカ派的な国債買い入れ減額思惑などの材料が出尽くしとなる中、圧倒的な「日英の実質金利差」が意識され、結果としてあらゆる調整局面（ 212.64 円など）が「絶好の押し目買いの好機」と捉えられている。
テクニカル分析
• トレンド： 日足・時間足レベル共に「非常に強力な右肩上がりの上昇トレンド」の最中にある。先週の揉み合いを経て、下値支持線が段階的に 211 円台 -212 円台 -213 円台へと着実に切り上がっており、市場の買い意欲の強さが際立っている。
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週のポンド円は、週初の 211.15 円近辺をボトムに極めて強力な上昇トレンドを形成。週末から週明けにかけて段階的にレンジと水準を切り上げ、調整を挟みつつも一時 214.61 円（本日26日午前には一時 214.68 円）まで上値を伸ばす非常に堅調な展開となった。日本当局による円安牽制への警戒感が燻る中でも、下値では実需の圧倒的な押し目買いが入り、長期的な上昇チャネルの強さを再確認する1週間となった。
週初安値からの急反発と213円台への進出（5月18日～19日）
週明け18日（月）は、東京時間早朝に週安値となる 211.15 円まで一時押し込まれたものの、ここを底に欧州時間からニューヨーク時間にかけてショートカバーを巻き込みながら猛烈に買い進まれた。一日で 1.5 円以上の急騰を見せて 212.75 円でクローズすると、翌19日（火）もその勢いを維持。一時 213.55 円まで上値を伸ばし、完全に 213 円台への進出を果たした。
適度な調整と213円台後半での足固め（5月20日～23日）
20count（水）に入ると、急ピッチな上昇に対する利益確定売りや日本当局による介入警戒感から一時 212.64 円まで調整を挟む場面が見られた。しかし、この押し目では強固な買い支えが入り、引けにかけては 213.41 円まで急回復。21日（木）から23日（土朝）にかけては、上値を 213.80-214.04 円、下値を 213.20-213.50 円とする支持帯の強さを確認する揉み合いへと移行した。度重なる下値トライを跳ね返したことで、市場には「 213 円台前半が強固なフロア」との意識が定着し、週末は 213.82 円の高値圏でクローズした。
週明けの再急騰と214円台ブレイク（5月25日～26日現在）
週明け25日（月）に入ると、もみ合いによるパワー蓄積を完了した市場が再び強烈なポンド買い・円売りに傾いた。欧州時間からニューヨーク時間にかけて 214 円の大台を軽々と上抜けると、ショートカバーを巻き込みながら一時 214.61 円まで急伸（終値 214.55 円）。本日26日（火）午前現在も一時 214.68 円まで上値を伸ばしており、足元では 214.37 円付近への小幅な調整（利益確定売り）を挟んでいるものの、地合いの強さは極めて強固であり、さらなる上値追いの準備を整えている格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「英国のインフレ高止まりに伴う利下げ後退観測」と「圧倒的な日英金利差」がドル円以上のポンド高・円安圧力を生み出す最大の背景となっている。
• 英国側（ポンド強力な下支え）： イングランド銀行（BOE）の早期利下げ開始を巡る思惑において、直近の経済データや物価指標が予想以上に堅調であることから「早期利下げ開始観測が後退」しており、これが金利先高観とともにポンド買いを猛烈に後押ししている。
• 日本側（上値の重さと実需の円売り）： 214 円台後半から 215 円の大台に迫る局面では、常に日本当局による為替介入への警戒感が心理的レジスタンスとして機能する。しかし、日銀のタカ派的な国債買い入れ減額思惑などの材料が出尽くしとなる中、圧倒的な「日英の実質金利差」が意識され、結果としてあらゆる調整局面（ 212.64 円など）が「絶好の押し目買いの好機」と捉えられている。
テクニカル分析
• トレンド： 日足・時間足レベル共に「非常に強力な右肩上がりの上昇トレンド」の最中にある。先週の揉み合いを経て、下値支持線が段階的に 211 円台 -212 円台 -213 円台へと着実に切り上がっており、市場の買い意欲の強さが際立っている。