【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21円台の壁に遮られ乱高下するも、9.11円台前半で底固め完了、大台突破へのエネルギー蓄積が進むか

【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21円台の壁に遮られ乱高下するも、9.11円台前半で底固め完了、大台突破へのエネルギー蓄積が進むか