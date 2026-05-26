【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21円台の壁に遮られ乱高下するも、9.11円台前半で底固め完了、大台突破へのエネルギー蓄積が進むか
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21円台の壁に遮られ乱高下するも、9.11円台前半で底固め完了、大台突破へのエネルギー蓄積が進むか
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週のメキシコペソ円は、週初から一時 9.20円 の大台に乗せるなど堅調にスタートしたものの、直近高値圏である 9.2135円 付近のレジスタンスに阻まれ失速。週中盤には一時 9.1168円 まで激しく押し戻される揉み合い（乱高下）を挟む展開となった。しかし、下値では高金利通貨特有の根強い押し目買いが入り、段階的に支持線を切り上げながら、週明け25日（月）には再び 9.20円台 を回復してクローズ。長期的な上昇トレンドの地合いの強さを改めて証明する1週間となった。
9.20円台での攻防とレジスタンス意識（5月18日～19日）
週明け18日（月）は9.1490円からスタートし、欧州・ニューヨーク時間にかけて9.1933円まで力強く買い進まれた。翌19日（火）午前には勢いそのままに一時 9.2041円 と大台に乗せる場面もあったが、心理的節目を前に利益確定売りが急増。さらに日本当局による為替介入への警戒感（円安牽制発言など）から神経質な展開となり、一時9.1375円まで急反落するなど、高ボラティリティな乱高下を見せた（終値9.1404円）。
激しい乱高下と9.11円台での底打ち（5月20日～23日）
20日（水）はさらに売りが先行し、ロンドン時間にかけて一時 9.1168円 まで下落。これが週安値となったが、この支持帯（9.11～9.12円）では実需の強い押し目買いが入り、一転して9.1861円まで急反発した。勢いづいた市場は21日（木）に一時 9.2135円 の週高値を記録。その後、週末23日（土朝）にかけては、メキシコ中銀（BANXICO）のタカ派的な政策スタンス（インフレ高止まりに伴う高金利長期化観測）と日銀の国債買い入れ減額を巡る思惑が交錯。上値は9.20円手前で抑えられたものの、下値は22日安値9.1646円、23日安値9.1720円と、着実にフロアを切り上げる「下値固め」を推し進め、週末は9.1876円でクローズした。
週明けの再浮上と9.20円台の奪還（5月25日～26日現在）
週明け25日（月）に入ると、先週後半の足固めを完了した市場が再びペソ買い・円売りに傾いた。欧州時間からじわじわと値を戻すと、ショートカバーを巻き込みながら一時 9.2130円 まで再急騰（終値9.2093円）。本日26日（火）午前現在は、利益確定売りに押されて直近では9.1940円付近（安値9.1881円）まで小幅に調整しているものの、先週の激しい調整局面を経て、再び大台を安定的にクリアするためのエネルギーを十分に蓄積しつつある。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「日英を遥かに凌駕する日英墨の実質金利差（高金利メリット）」と「為替介入リスクに伴う一時的なボラティリティの高さ」が交錯する展開となった。
• メキシコ側（ペソ高の絶対的下支え）： メキシコ中銀（BANXICO）は国内の根強いインフレ圧力を背景に、現在の高い政策金利を長期にわたって維持する姿勢（タカ派スタンス）を崩していない。このため、インカムゲインを狙った実需のキャリートレード（円売り・ペソ買い）のフローが継続的に流入し、下値を強力に支えている。
• 日本側（心理的上限と絶好の押し目）： 9.20～9.21円台 に接近する局面では、政府・日銀による実質的な為替介入への恐怖心が常に心理的レジスタンスとして機能し、一時的に 9.1168円 へ突っ込むような急激な調整（ボラティリティの急上昇）をもたらした。しかし、日銀の金融政策の正常化に向けた具体策（国債買い入れ減額など）が小出しにされる中で材料出尽くし感が漂うと、絶対的な金利差の大きさが再意識され、結果としてすべての調整局面が「絶好の押し目買いの好機」として市場に消化された。
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週のメキシコペソ円は、週初から一時 9.20円 の大台に乗せるなど堅調にスタートしたものの、直近高値圏である 9.2135円 付近のレジスタンスに阻まれ失速。週中盤には一時 9.1168円 まで激しく押し戻される揉み合い（乱高下）を挟む展開となった。しかし、下値では高金利通貨特有の根強い押し目買いが入り、段階的に支持線を切り上げながら、週明け25日（月）には再び 9.20円台 を回復してクローズ。長期的な上昇トレンドの地合いの強さを改めて証明する1週間となった。
9.20円台での攻防とレジスタンス意識（5月18日～19日）
週明け18日（月）は9.1490円からスタートし、欧州・ニューヨーク時間にかけて9.1933円まで力強く買い進まれた。翌19日（火）午前には勢いそのままに一時 9.2041円 と大台に乗せる場面もあったが、心理的節目を前に利益確定売りが急増。さらに日本当局による為替介入への警戒感（円安牽制発言など）から神経質な展開となり、一時9.1375円まで急反落するなど、高ボラティリティな乱高下を見せた（終値9.1404円）。
激しい乱高下と9.11円台での底打ち（5月20日～23日）
20日（水）はさらに売りが先行し、ロンドン時間にかけて一時 9.1168円 まで下落。これが週安値となったが、この支持帯（9.11～9.12円）では実需の強い押し目買いが入り、一転して9.1861円まで急反発した。勢いづいた市場は21日（木）に一時 9.2135円 の週高値を記録。その後、週末23日（土朝）にかけては、メキシコ中銀（BANXICO）のタカ派的な政策スタンス（インフレ高止まりに伴う高金利長期化観測）と日銀の国債買い入れ減額を巡る思惑が交錯。上値は9.20円手前で抑えられたものの、下値は22日安値9.1646円、23日安値9.1720円と、着実にフロアを切り上げる「下値固め」を推し進め、週末は9.1876円でクローズした。
週明けの再浮上と9.20円台の奪還（5月25日～26日現在）
週明け25日（月）に入ると、先週後半の足固めを完了した市場が再びペソ買い・円売りに傾いた。欧州時間からじわじわと値を戻すと、ショートカバーを巻き込みながら一時 9.2130円 まで再急騰（終値9.2093円）。本日26日（火）午前現在は、利益確定売りに押されて直近では9.1940円付近（安値9.1881円）まで小幅に調整しているものの、先週の激しい調整局面を経て、再び大台を安定的にクリアするためのエネルギーを十分に蓄積しつつある。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「日英を遥かに凌駕する日英墨の実質金利差（高金利メリット）」と「為替介入リスクに伴う一時的なボラティリティの高さ」が交錯する展開となった。
• メキシコ側（ペソ高の絶対的下支え）： メキシコ中銀（BANXICO）は国内の根強いインフレ圧力を背景に、現在の高い政策金利を長期にわたって維持する姿勢（タカ派スタンス）を崩していない。このため、インカムゲインを狙った実需のキャリートレード（円売り・ペソ買い）のフローが継続的に流入し、下値を強力に支えている。
• 日本側（心理的上限と絶好の押し目）： 9.20～9.21円台 に接近する局面では、政府・日銀による実質的な為替介入への恐怖心が常に心理的レジスタンスとして機能し、一時的に 9.1168円 へ突っ込むような急激な調整（ボラティリティの急上昇）をもたらした。しかし、日銀の金融政策の正常化に向けた具体策（国債買い入れ減額など）が小出しにされる中で材料出尽くし感が漂うと、絶対的な金利差の大きさが再意識され、結果としてすべての調整局面が「絶好の押し目買いの好機」として市場に消化された。