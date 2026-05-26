【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円：9.75円台の壁を突破し高値圏を維持、過熱感解消を経て大台9.80円台への歩みを進めるか
【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円：9.75円台の壁を突破し高値圏を維持、過熱感解消を経て大台9.80円台への歩みを進めるか
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週の南アフリカランド円は、週初に一時 9.4672 円まで調整を挟んだものの、そこを大底に力強い上昇トレンドへ回帰。週中盤に 9.60 円台、週末から週明け25日（月）にかけては段階的にレンジを切り上げ、一時 9.7539 円まで上値を伸ばす非常に右肩上がりの堅調な展開となった。日本当局による介入警戒感が燻る中でも、高金利通貨特有の圧倒的な押し目買いが入り、長期的な上昇チャネルの底堅さを再確認する1週間となった。
週初安値からの急反発と9.50円台の定着（5月18日～19日）
週明け18日（月）は 9.5107 円からスタートすると、前週後半の調整の流れを引き継ぎ一時 9.4672 円の週安値まで押し込まれる場面が見られた。しかし、この押し目では根強い実需買いが入り、ニューヨーク時間にかけて急反発（終値 9.5570 円）。翌19日（火）は一時 9.5914 円まで買い進まれたものの、 9.60 円の節目を前に利益確定売りに押され、一時 9.4806 円まで再調整を挟むなど、神経質な乱高下を見せた（終値 9.4851 円）。
9.60円台ブレイクと強固な下値切り上げ（5月20日～23日）
20日（水）に入ると、もみ合いによるパワー蓄積を完了した市場が再びランド買い・円売りを猛烈に加速。一気に 9.60 円の大台を突破し、一時 9.6552 円まで急伸した。このブレイクにより完全に潮目が変わり、21日（木）には一時 9.6740 円、22日（金）には一時 9.7140 円まで段階的に上値を追う展開となった。週末23日（土朝）にかけては、利食い売りに押されて 9.64 - 9.69 円台での揉み合いとなったものの、下値支持線が確実に切り上がったことで市場の強気地合いが再確認され、 9.6418 円でクローズした。
週明けの再急騰と9.75円台到達（5月25日～26日現在）
週明け25日（月）に入ると、東京時間早朝の 9.6697 円をボトムに再びランド買いが点火。欧州時間からニューヨーク時間にかけて 9.70 円台を軽々とクリアすると、ショートカバーを巻き込みながら一時 9.7539 円 の週高値を記録した（終値 9.7537 円）。本日26日（火）午前現在、直近では利益確定売りに押されて 9.7256 円付近（安値 9.7189 円）まで小幅に調整しているものの、地合いは極めて良好であり、さらなる上値トライに向けた「足固め」を行っている格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「南アフリカ準備銀行（SARB）による高金利の据え置き長期化観測」と「圧倒的な日南金利差による実需のフロー」が背景にある。
• 南アフリカ側（ランド強力な下支え）： SARB当局者からは、国内の根強いインフレリスクへの警戒から早期利下げに慎重な発言（タカ派スタンス）が続いており、これがランドの絶対的な金利アドバンテージを支えている。また、主要割安資産や金・プラチナなどの資源価格の底堅さも買い安心感に繋がった。
•
• 日本側（一時的な上値の重さと底堅さ）： 9.70 - 9.75 円の上限に接近する局面では、政府・日銀による為替介入への恐怖心が常に心理的レジスタンスとして機能し、一時的な乱高下をもたらした。しかし、日銀の国債買い入れ減額などのタカ派政策期待は市場に織り込みが進み材料出尽くし感が出ている。根本的な金利差の大きさが意識されるため、 9.46 円や 9.48 円近辺への突っ込みはすべて「絶好の押し目買いの好機」と捉えられ、週明けの円売り再開（9.75円台到達）につながった。
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週の南アフリカランド円は、週初に一時 9.4672 円まで調整を挟んだものの、そこを大底に力強い上昇トレンドへ回帰。週中盤に 9.60 円台、週末から週明け25日（月）にかけては段階的にレンジを切り上げ、一時 9.7539 円まで上値を伸ばす非常に右肩上がりの堅調な展開となった。日本当局による介入警戒感が燻る中でも、高金利通貨特有の圧倒的な押し目買いが入り、長期的な上昇チャネルの底堅さを再確認する1週間となった。
週初安値からの急反発と9.50円台の定着（5月18日～19日）
週明け18日（月）は 9.5107 円からスタートすると、前週後半の調整の流れを引き継ぎ一時 9.4672 円の週安値まで押し込まれる場面が見られた。しかし、この押し目では根強い実需買いが入り、ニューヨーク時間にかけて急反発（終値 9.5570 円）。翌19日（火）は一時 9.5914 円まで買い進まれたものの、 9.60 円の節目を前に利益確定売りに押され、一時 9.4806 円まで再調整を挟むなど、神経質な乱高下を見せた（終値 9.4851 円）。
9.60円台ブレイクと強固な下値切り上げ（5月20日～23日）
20日（水）に入ると、もみ合いによるパワー蓄積を完了した市場が再びランド買い・円売りを猛烈に加速。一気に 9.60 円の大台を突破し、一時 9.6552 円まで急伸した。このブレイクにより完全に潮目が変わり、21日（木）には一時 9.6740 円、22日（金）には一時 9.7140 円まで段階的に上値を追う展開となった。週末23日（土朝）にかけては、利食い売りに押されて 9.64 - 9.69 円台での揉み合いとなったものの、下値支持線が確実に切り上がったことで市場の強気地合いが再確認され、 9.6418 円でクローズした。
週明けの再急騰と9.75円台到達（5月25日～26日現在）
週明け25日（月）に入ると、東京時間早朝の 9.6697 円をボトムに再びランド買いが点火。欧州時間からニューヨーク時間にかけて 9.70 円台を軽々とクリアすると、ショートカバーを巻き込みながら一時 9.7539 円 の週高値を記録した（終値 9.7537 円）。本日26日（火）午前現在、直近では利益確定売りに押されて 9.7256 円付近（安値 9.7189 円）まで小幅に調整しているものの、地合いは極めて良好であり、さらなる上値トライに向けた「足固め」を行っている格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「南アフリカ準備銀行（SARB）による高金利の据え置き長期化観測」と「圧倒的な日南金利差による実需のフロー」が背景にある。
• 南アフリカ側（ランド強力な下支え）： SARB当局者からは、国内の根強いインフレリスクへの警戒から早期利下げに慎重な発言（タカ派スタンス）が続いており、これがランドの絶対的な金利アドバンテージを支えている。また、主要割安資産や金・プラチナなどの資源価格の底堅さも買い安心感に繋がった。
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• 日本側（一時的な上値の重さと底堅さ）： 9.70 - 9.75 円の上限に接近する局面では、政府・日銀による為替介入への恐怖心が常に心理的レジスタンスとして機能し、一時的な乱高下をもたらした。しかし、日銀の国債買い入れ減額などのタカ派政策期待は市場に織り込みが進み材料出尽くし感が出ている。根本的な金利差の大きさが意識されるため、 9.46 円や 9.48 円近辺への突っ込みはすべて「絶好の押し目買いの好機」と捉えられ、週明けの円売り再開（9.75円台到達）につながった。