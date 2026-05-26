【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円：9.75円台の壁を突破し高値圏を維持、過熱感解消を経て大台9.80円台への歩みを進めるか

【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円：9.75円台の壁を突破し高値圏を維持、過熱感解消を経て大台9.80円台への歩みを進めるか