５月２４日のオークス・Ｇ１で、ＪＲＡ女性騎手として初めてのＧ１制覇を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝が“相棒”との最新２ショットを公開した。

２６日に自身のインスタグラムを更新。「＃今朝ピエロ」とハッシュタグを添え、オークスでコンビを組んだジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）と顔を密着させたショットをアップした。

そして「ピエちゃんありがとう。関係者の皆様、応援してくださった皆様、ありがとうございました。”感動した”と言ってもらえたこと、いつもお世話になっている師匠や厩舎スタッフとチーム一丸で勝てたこと、これ以上ない幸せです！」と感謝。「今でも夢を見ているようで、このような素晴らしい馬に出会うことができ、騎手冥利に尽きます。現状に満足することなく、一旦喜びは切り替えて、今週の競馬も気を引き締めて頑張ります」と新たな決意をつづった。

この投稿には「騎乗も素晴らしいが、皆さんで勝ち取った勝利でとても感動しました」「観（み）てて鳥肌！感動して泣いてたー」「勝った瞬間叫んでしまいました！」「ピエちゃんと仲良し」「かっけぇ」「熱烈応援しています」「ここ数年で１番叫んだレースでした」「本当に本当に震えるほど感動」などと改めて多くの祝福が続々と寄せられている。