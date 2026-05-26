ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国マカオ特別行政区で伝統行事「酔竜祭」 中国マカオ特別行政区で伝統行事「酔竜祭」 中国マカオ特別行政区で伝統行事「酔竜祭」 2026年5月26日 12時2分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加） 【新華社マカオ5月26日】中国マカオ特別行政区の公設市場「紅街市」の広場で24日、伝統行事「酔竜祭」のパレードが行われた。２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加） リンクをコピーする みんなの感想は？