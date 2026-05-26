２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）

【新華社マカオ5月26日】中国マカオ特別行政区の公設市場「紅街市」の広場で24日、伝統行事「酔竜祭」のパレードが行われた。

２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）

２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）

２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）

２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）

２４日、紅街市の広場でパフォーマンスを披露する「酔竜祭」のパレード参加者。（マカオ＝新華社配信／張金加）