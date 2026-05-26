女優の松本若菜（42）が26日、都内で「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に出席した。

松本はCMに出演し、同社のアンバサダーを務めている。「選べる楽しさが魅力。毎回違った楽しみ方ができる」と魅力を語った。

この日は「松本と親友になりたい」というゲストのお笑いトリオ「3時のヒロイン」としゃぶしゃぶを食べながらトークを行った。4人はトークそっちのけでしゃぶしゃぶに夢中に。司会から次のアクションを促される場面もあった。

しゃぶしゃぶを囲み、悩み相談も行った。かなで（33）は電動自転車を買ったという。普段はタクシー移動で「新宿から新宿三丁目行くのもタクシー」と語るほど、自ら動くことを拒んできた。松本は「コメントに困りますね」と困り顔。さらにかなでが受取期限のこの日までに、自転車を受け取っていないことを聞くと頭を抱えた。

松本の悩みは「蚊に刺されやすい」こと。最近も指先を刺されたといい、女優ならではの深刻そうな顔で打ち明けた。

ゆめっち（31）も「一昨年は46カ所刺された。A型だからですかね？」と賛同。同じくA型の松本が「私の周りだけ蚊が飛ぶ」と言うと、3時のヒロインは「それは松本さんが、いい女だからじゃないですか？」と合いの手を入れた。

ゆめっちから蚊が足の汗に反応している学説を教えられると、松本は「足って汗かくんですか」ととぼけ、会場を沸かせた。

新商品は2時間飲み放題がついた平日限定の「鍋飲みセット」。コミュニケーションを取りやすいというしゃぶしゃぶの特性を生かし、来店した人の仲を深めることを目的としている。1人1980円の格安で、カジュアルに楽しむことができる。松本は「普段より行きやすいプラン」と感激していた。