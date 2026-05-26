ケンタッキー、「カーネルクランチポテト」が復活 「サクッとケンタ」第2弾は骨なし“辛旨チキン”
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、スナック感覚で気軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズの第2弾として、新商品の「辛旨ジンガー」と、3月の初登場時に再販を望む声が多数寄せられた「カーネルクランチポテト」を、6月3日から数量限定で発売する。
【写真】手軽に食べられる！「辛旨ジンガー」イメージ
食事と間食の境界線があいまいになり、“ボーダーレスな食シーン”が広がる昨今。こうしたライフスタイルの変化を受け、KFCはこの春、「いつでも、どこでも、NEWスタイル」をコンセプトに掲げ、スナック感覚で手軽にKFCを楽しめる新シリーズ「サクッとケンタ」を立ち上げた。
今回発売する「辛旨ジンガー」は、シリーズ第2弾として展開するラインアップ。小腹が空いたときの間食や軽食はもちろん、“もう一品”追加したいときの選択肢としても選びやすく、ランチタイム・放課後・仕事の合間など、日常のあらゆるシーンに自然と溶け込む、新しいKFC体験を届ける。
今回、新たに登場する「辛旨ジンガー」は、ジューシーな骨なしのもも肉を、サクサク衣の食感と食べ応えのある、唐辛子でスパイシーに味付けした骨なしの辛旨チキン。海外KFCで人気を博すスパイシーフレーバーを、日本人ユーザーの嗜好に合わせてアレンジした。唐辛子のスパイシーな味わいを想起させ、その特長を直感的に伝える「辛旨」を冠した本商品は、約1年の開発期間を経て完成。店舗で一つひとつ丁寧に衣付けを行い、圧力をかけずにカラッと揚げることで、揚げたてならではのサクサク食感を実現している。手で持ちやすいスティック状で、気軽に食べられるサイズ感に仕立てた。
今年3月の初登場時に好評となり、再販を望む声が多く寄せられた「カーネルクランチポテト」も、満を持して再登場。太くホクホクとした通常のポテトとは一線を画し、揚げたてならではのクランチ感にこだわった、細くザクザクとした歯切れの良い食感が特長。衣の付き方や味のバランスにいたるまで細部まで工夫を凝らし、満足感のある食べ応えを実現した。辛さと旨みが共存する「辛旨ジンガー」と、ザクザク食感の「カーネルクランチポテト」。この2品の絶妙な組み合わせを一度に楽しめるお得なセットパックも用意している。
■商品詳細（価格は全て税込）
「辛旨ジンガー」…290円
「カーネルクランチポテトS」…290円
「カーネルクランチポテトL」…490円
「カーネルクランチポテトBOX」…990円
「ポテチキセット」…500円
〔辛旨ジンガー、カーネルクランチポテト（S）〕
「ポテチキ2ピースパック」…980円
〔辛旨ジンガー2ピース、カーネルクランチポテト（S）2個〕
「ポテチキ4ピースパック」…1800円
〔辛旨ジンガー4ピース、カーネルクランチポテトBOX〕
【写真】手軽に食べられる！「辛旨ジンガー」イメージ
食事と間食の境界線があいまいになり、“ボーダーレスな食シーン”が広がる昨今。こうしたライフスタイルの変化を受け、KFCはこの春、「いつでも、どこでも、NEWスタイル」をコンセプトに掲げ、スナック感覚で手軽にKFCを楽しめる新シリーズ「サクッとケンタ」を立ち上げた。
今回、新たに登場する「辛旨ジンガー」は、ジューシーな骨なしのもも肉を、サクサク衣の食感と食べ応えのある、唐辛子でスパイシーに味付けした骨なしの辛旨チキン。海外KFCで人気を博すスパイシーフレーバーを、日本人ユーザーの嗜好に合わせてアレンジした。唐辛子のスパイシーな味わいを想起させ、その特長を直感的に伝える「辛旨」を冠した本商品は、約1年の開発期間を経て完成。店舗で一つひとつ丁寧に衣付けを行い、圧力をかけずにカラッと揚げることで、揚げたてならではのサクサク食感を実現している。手で持ちやすいスティック状で、気軽に食べられるサイズ感に仕立てた。
今年3月の初登場時に好評となり、再販を望む声が多く寄せられた「カーネルクランチポテト」も、満を持して再登場。太くホクホクとした通常のポテトとは一線を画し、揚げたてならではのクランチ感にこだわった、細くザクザクとした歯切れの良い食感が特長。衣の付き方や味のバランスにいたるまで細部まで工夫を凝らし、満足感のある食べ応えを実現した。辛さと旨みが共存する「辛旨ジンガー」と、ザクザク食感の「カーネルクランチポテト」。この2品の絶妙な組み合わせを一度に楽しめるお得なセットパックも用意している。
■商品詳細（価格は全て税込）
「辛旨ジンガー」…290円
「カーネルクランチポテトS」…290円
「カーネルクランチポテトL」…490円
「カーネルクランチポテトBOX」…990円
「ポテチキセット」…500円
〔辛旨ジンガー、カーネルクランチポテト（S）〕
「ポテチキ2ピースパック」…980円
〔辛旨ジンガー2ピース、カーネルクランチポテト（S）2個〕
「ポテチキ4ピースパック」…1800円
〔辛旨ジンガー4ピース、カーネルクランチポテトBOX〕