女優でタレントのMEGUMI（44）が、25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。休暇の取り方についてぶっちゃけた。

自身のスケジュールを細かく刻み、予定を詰め込むことで知られるMEGUMIは「隣にいる人がいつもグッタリしてる」とぶっちゃけ。「“休もう”ってなるんですけど、ちょっと休んだりするとどんどんダルくなる。具合が悪くなっちゃう」と明かした。

とはいえ「“休みたい”とはめちゃくちゃ言ってる」とMEGUMI。「“もうヤバい、もうヤバい”とは言ってるけど、実際半日ゆっくりすると、“うわ〜”みたいな。疲れが出ちゃったな、みたいになる」といい、「休み方ムズくないですか？休みって何？じーっとするってこと？」と、そもそもの疑問が。

そして「例えば遊園地とかに行くと、それはそれで疲れる」というMEGUMIに、ゲスト出演した「シソンヌ」長谷川忍は「でも気持ち的には疲れなくないですか？」とツッコミ。「仕事の張り詰めた感じはない、ただ体が疲れるだけで。その疲れは別に…」と気分転換になることを指摘すると、MEGUMIは「自律神経が整ってるってことか。ごめんなさいね、美容が好きなもんで」と笑いを誘っていた。