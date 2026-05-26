アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が続く中、アメリカ軍は25日、イラン南部のミサイル発射施設などを自衛のために攻撃したと発表しました。

アメリカメディアによりますとアメリカ軍は25日、イラン南部のミサイル発射施設や機雷を敷設しようとしたイランの船舶を攻撃したと発表しました。「現在継続中の停戦期間中、自制を保ちつつ、自衛を続けている」として自衛のための措置だと強調しています。

戦闘終結に向けた協議についてトランプ大統領は、順調だとする一方で、決裂すれば再び攻撃に踏み切ると圧力をかけています。トランプ大統領は25日SNSでイラン側との協議の焦点となっている核問題をめぐって「濃縮ウランはアメリカかイラン、またはその他の適切な場所で廃棄されることになる」と主張しています。

こうした中、ロイター通信によりますとイスラエルのネタニヤフ首相は25日、イランが後ろ盾となっているレバノンのシーア派組織「ヒズボラ」への攻勢を強めると表明しました。

イランはアメリカとの協議でレバノンを含めた戦闘の終結を主張していて影響が懸念されます。