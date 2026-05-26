お笑いタレントのだいたひかるが25日、自身のアメブロを更新。体形の変化に対する思いや現在の体重について明かした。

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「年のとり方って難しい」というタイトルでブログを更新しただいたは、「良い年のとり方をしたいけれど難しいですね」とコメント。妊娠中に体重が66kgになった当時は「服を全部買いかえなきゃいけないかな!?とお金かかるなぁと思いました」と振り返るも、その後は「謎の体重減少」が起きたという。

以前の服が着られるようになったため「お金はかからない」としつつも、「50代で痩せすぎなのはやつれている感じが出る恐怖が」と複雑な心境を吐露。元々は47〜50kgだった体重が「45kgを切ったのは気持ち悪かった」と明かすも、「少し復活ぎみです」と現在の状況を伝えた。

最後にだいたは、体重が戻ってきた理由について「何だか最近、お肉が食べたくてガッツリ系をよく食べたからかな!?」と推測し、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「テレビ拝見させて頂きかなりお痩せになられてびっくりしました」「お顔が以前に比べてお痩せになられていて少し心配になりました」「しっかり食べて頑張ってくださいね」「体重増えて、良かったですね」など、さまざまなコメントが寄せられた。