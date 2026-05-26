上越市内のホームセンターから脱走していたとみられるヘビが26日、同ホームセンター内で発見されました。



警察によりますとヘビは、行方不明になっていた「マラヤン ブラッド パイソン」でホームセンターの中で26日午前10時50分頃、生存した状態で発見されました。



店員が店内を探していたところ、いなくなった場所から10メートルほど離れた棚の中で見つかったということです。





棚には段ボールで梱包された水槽が積まれていて、ヘビはその段ボールと棚の上板のすき間（約4センチほど）にはさまった状態で見つかったということです。ヘビにかまれた人などの報告はなく、発見した店員にもケガはありませんでした。ヘビはそのまま店内で保護されているということです。観賞用のヘビがいなくなったのは5月18日。上越市にあるホームセンター「スーパーセンタームサシ上越店」で、ヘビは2階のペット売り場で販売されていました。18日午後、従業員から「飼育ケースが割れていてヘビがいないことに気付いた」と通報がありました。脱走したとみられているのは「マラヤン ブラッド パイソン」で、東南アジアに生息するヘビです。全長は1ｍから1.3ｍほどで、色は茶褐色、まだら模様があるといいます。毒はありませんが、人が手を出すとかみつく恐れがあり、夜行性だということです。店ではガラスケースに入れられ69800円（税別）で販売されていました。警察は発見した場合は近づいたり触れたりせず、警察まで通報するよう呼びかけていました。