プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストの「りくりゅうペア」こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が、日本時間26日にドジャースタジアムで行われたドジャース－ロッキーズ戦の始球式に登場した。ペアならではの“リフト始球式”に、ネットでは驚きの声があがっている。

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「RIKU 6」「RYUICHI 12」の背番号が入ったドジャースのユニホーム姿でマウンドに上がった二人。木原が三浦を軽々と頭上へリフトで持ち上げると、スタンドからは歓声が沸き起こった。三浦は木原に支えられた規格外の高さから、捕手役を務めたロバーツ監督を目がけて投球。ボールは右打者方向へ逸れてワンバウンドとなったものの、唯一無二のダイナミックな一投で球場を沸かせた。

この始球式の様子には、SNSで「チェアリフトでの投球、流石です お二人が、楽しそうで良かった」「璃来ちゃん左利きだけど、右手で投球 少しそれだけど、流石アスリートの腕力」「りくりゅうコンビが本気でエンタメやってくれた ロバーツ監督もニコニコで最高の始球式だった」「リフトとかするのかな～と思ったらホントにした！ 実際あの高さのピッチャーいたら打てなさそう」といった声が寄せられている。