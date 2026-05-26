読売巨人軍は26日、娘への暴行容疑で現行犯逮捕された阿部慎之助監督（47）の監督辞任の申し入れを受理したと発表した。

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報道によると、阿部前監督は25日午後6時頃、都内の自宅で始まった姉妹喧嘩を止めようとした際、長女（18）から言い返されたことに激昂。長女の襟元を掴むなどの暴行を加えたとされる。阿部前監督は、現在は釈放されている。

阿部前監督は、2024年シーズンから巨人の指揮を執っていたが、交流戦直前という緊迫したタイミングでの極めて衝撃的な引責辞任となった。26日以降は、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることが発表されている。

プロ野球巨人の阿部慎之助監督＝４月、東京ドーム

前日深夜の衝撃的な「プロ野球現役監督」逮捕劇から、あまりにも早い幕切れにSNSなどネット上では動揺と厳しい声が交錯している。

X（旧Twitter）のユーザーからは、「阿部さん辞任！？ マジかよ…こんな結末なんて…」「おおおおおおお……こうなると分かってたが、やはり初めての出来事に慄くぜ」「ナイス判断。娘に怪気がなくて、本人も逮捕後に釈放されてて、それでもやっぱり『暴力は許されないこと』よね」「辞任で済んで良かったな 普通なら解任だよ」といった、球団の迅速な対応を評価する意見が集まっている。

また、プロ野球ファンの、急遽チームの指揮を執ることになった橋上監督代行や、今後の正式な後任人事について「阿部監督結局辞任するんか… 橋上代行は現役時代巨人在籍すらしてないし正式な後任は誰になるんだろ」と、チームの先行きを不安視する声も寄せられている。