山形県の経済動向の月例報告が公表されました。県は県内経済について「持ち直しの動きに弱さがみられる」との判断を継続しています。

【写真を見る】経済動向月例報告 県内経済「持ち直しの動きに弱さがみられる」 山形市の消費者物価指数は全国平均より高い水準（山形）

これは県が毎月公表しているもので、今月の報告は、今年３月の経済指標を中心に作られています。

個人消費は、スーパーの販売額が１７か月ぶりに前年を下回りました。

住宅建設は、持家、貸家及び分譲住宅が減少したため、全体では２か月連続で前年の水準を下回っています。

物価変動の規準となる山形市の消費者物価指数は１１３．４で、前の年の同じ月と比べて１ポイント上回っています。全国平均と比べても０．７ポイント高い水準です。

これらを踏まえて、県は個人消費について「一部に弱さがみられるものの底堅い動きとなっている」としています。

■鉱工業生産では

また、鉱工業生産では電子部品・デバイス工業や食料品工業などの生産が減少したことから２か月ぶりでの低下となったものの、前年比では上昇しています。

このため鉱工業生産については「緩やかに持ち直しているものの、弱含みの動きとなっている」との判断が据え置かれました。

また、雇用情勢は有効求人倍率が前月を０．０１ポイント下回って１．２８倍となり、「持ち直しの動きに弱さがみられる」との判断が据え置かれました。

これらのことから、総括判断では、県内経済について「持ち直しの動きに弱さがみられる」との判断を継続しています。