「前世の再会……？」ゴールデンレトリーバーの子犬が飛びついたのはまさかの人物
【画像を見る】このお方は…！こんなに大喜びするまさかの相手
ゴールデンレトリーバーの子犬が、構ってほしいといわんばかりに尻尾をぶんぶん振る姿が「可愛すぎる」と話題になっています。
ワンちゃんが夢中になって甘えているのは、まさかの人物でした…。
この様子を撮影したInstagramの投稿は2.1万いいねを記録。
まるで懐いている人に見せるようなワンちゃんの姿に、「前世の飼い主に似ているのかも」「どんなつながりなんでしょうね」と、温かい憶測が広がっています。
話題になったのは、レンさん（＠ren1124golden_gram）の投稿です。
芝生が広がる広場に置かれた松尾芭蕉の銅像。
今にも一句を詠みだしそうな穏やかな佇まいです。
その足元で、ひときわ元気に尻尾をぶんぶん振っているのが、ゴールデンレトリバーの子犬・レンくん。
芭蕉の膝に前足をかけて、飛び乗ってしまいそうな勢いです。
銅像の手や服の裾をクンクンと確認するように嗅ぎながら、まるで「抱っこして」「遊んでよ」と甘えているかのような動きを見せています。
この日、広場にはほかにもたくさんのワンちゃんがいたそうですが、芭蕉像に一直線に駆け寄っていったのはレンくんだけだったのだとか。
レンくんの不思議で愛らしい光景に「芭蕉さんもうれしそうに見えるのは私だけでしょうか」「銅像に魂が宿っているのかも」「再会を喜んでいるかのよう」などといった声が相次ぎました。
まるで“前世の友達との再会”を思わせるような光景が広がっています。
■レンくんが大喜びした理由は……？投稿主さんへインタビュー
投稿主さんにこの投稿についてお話しを伺いました。
2万いいねを超える反響には、投稿主さんだけでなく、ご家族や周囲の方も驚きを隠せなかったそうです。
「レンを見るために友人や親族が我が家に集まって来ます。レンが色んな縁を繋いでくれています」と、嬉しそうに教えてくれました。
また、寄せられたコメントをきっかけに、銅像が松尾芭蕉であることを知ったという投稿主さん。
印象に残ったコメントについて尋ねると、「フォロワーさんが俳句を読み始めていたのが印象的でした」とのこと。
銅像に向かって全身で喜びを表現していたレンくん。その理由を伺うと「何か見えていたのでしょうか」と目の前で見ていた投稿主さんも不思議な光景だったようです。
■ちょっぴりおっちょこちょい？最近のレンくんの様子
ご家族だけでなく、見る人みんなを楽しませてくれているレンくん。
投稿主さんのInstagramでは、お迎えして間もないときからの成長が丁寧に記録されています。
お迎えして12日目の、まだ小さくあどけないレンくん。
歯固めおもちゃで遊びながら眠くなってしまったのか、とろんとした表情がなんとも愛らしい一枚です。
ぬいぐるみと並んで眠る姿は、思わず「どっちがぬいぐるみ？」と迷ってしまいそうな可愛らしさ。
そんなレンくんも、4ヶ月を迎える頃には体つきもしっかりしてきて、表情もどこか凛々しく見えてきます。
最近の様子を投稿主さんに伺うと、「家では閉まってる網戸にぶつかったり、ボールを咥えてハイテンションになり壁にぶつかったりしています」とちょっぴりおっちょこちょいな一面も教えてくれました。
また、水飲み器から水を飲むシーンでは、真下から水を受け止めるように飲むユニークな姿も。
お迎えした日から今日まで、ずっと周りの人を笑顔にしてくれる……そんなレンくんの成長が、投稿のひとつひとつに溢れています。
■癒しがいっぱいのレンくんの日常
芭蕉像への喜び全開の“ご挨拶”から、ちょっぴりおっちょこちょいな日常まで。
投稿主レンさん（＠ren1124golden_gram）のInstagramでは、今回ご紹介した以外にも、成長中のレンくんの可愛い日常がたくさん並んでいます。
気になった方は、ぜひチェックしてみてください。
文＝川端恵