少子化による部員不足で、全国各地の部活動が休部や廃部に追い込まれている。さらに、教員の働き方改革の一環として「部活動の地域移行」が推進される今、学校単位で新たな部活動を立ち上げることは、かつてないほどハードルが高い。

【写真を見る】【独自】少子化や部活動の地域移行…逆風の中で誕生、山形城北高校・男子陸上部「ゼロからの挑戦」 部活動が消える時代、だからこそ目指す「仲間とのタスキリレー」

しかし、そんな時代に逆行するかのように、新たな挑戦を始めた高校が山形県にある。山形城北高校、そこに新設された「長距離専門の男子陸上部」だ。

目指すのは「仲間とのタスキリレー」だ。

校舎裏の駐輪場。まだ真新しい専用ユニフォームもない学校のジャージ姿で、彼らの高校陸上の幕が上がった。

「人間形成」を掲げる26歳の新指揮官

「俺が思っている陸上競技というものは、まず人間がしっかりしていないとできない。だからこの部活を通して、まずは人間を形成してほしい」

初練習の日、選手たちにそう語りかけたのは、新たに監督に抜擢された川口航士郎さん（26）だ。

川口監督自身、山形県の陸上強豪校・東海大山形高校時代に全国高校駅伝に2度出場し、山梨学院大学では4年生の時に副主将として箱根駅伝7区を走った生粋の実力者である。

大学卒業後は働きながらコーチを務めてきたが、今回、新設チームの監督として白羽の矢が立った。

部活動が消える時代。そんなどうしようもなく寂しい時代だからこそ言う。「全国の舞台で戦う楽しさや誇らしさは一生の財産になる。それを選手たちにも味わってほしい」。

箱根路を知る若き指揮官。不安と期待が入り混じりながらも、スタートの瞬間、確かな情熱が感じられた。

勇気ある「2人の一期生」

大きな目標として「全国高校駅伝出場」を掲げた同部だが、現在の部員はたったの2人しかいない。しかし、この一期生たちはそれぞれ強い気持ちを持って集まった。

彼らが部活動に求めたものとは。

山形五中出身の鈴木誠樹さんは、中学時代に野球部と陸上部を兼部し、東北駅伝にも出場した経験を持つ。高校では陸上一本に絞る決意を固めた。「新しくできた陸上部で、一番最初に入って新しい仲間と一から始めたいと思った」と語る鈴木さんは、まずは5000メートル16分台というタイムを当面の目標に据えて走り出した。

もう一人の一期生である加藤紘輝さんは、中学時代はサッカー部に所属、高校から陸上という未知の世界に飛び込んだチャレンジャーだ。「色々なことにチャレンジしていけるような人になりたい」と前を向き、山形県の猛者たちが集う「山形県縦断駅伝」への出場を力強く見据えている。

経歴も動機も違う2人。だが、新たな歴史の1ページを自らの足で刻もうとする思いは同じだ。そして、学校という特別なハコから生まれる連帯感は、なぜか2人をワクワクさせていた。

なんだかこの2人がタスキをつなぐ瞬間が、見たいと思った。

地域に愛され、応援されるチームへ

長距離を走るための「正しい身体の動き作り」から始まった初練習。体幹を意識した重心移動の練習では、うまくできずに膝をつく場面もあったが、川口監督は「最初だから、少しずつ」と優しく背中を押す。

1キロ5分ペースで30分間走り続けるランニングメニューでは、現役復帰を決意した川口監督も共に走る。途中で1キロ3分10秒という元箱根ランナーのペースを体感させられ、息を上げる2人。しかしその時、近所の人から「ファイト！ファイト！」と声援が飛んだ。

「こういうことがあるんですよ。地域から応援されるチームを目指しましょう」と川口監督は笑う。

地域の人の後押しを受け、2人は最後まで走り抜いた。

「最後まで粘って付いてきたので素質あり。気持ちがあると確信しました」と監督も太鼓判を押す。

新たな歴史の1ページ

「これから3年間いろいろあると思うけれど、一緒に頑張ろう」 「うん、頑張ろう！」

練習後、固く握手を交わした2人の1年生。 部活動の在り方が大きく問われる現代に、彼らが選んだ「学校の部活動」という居場所。

教師のがんばりに支えられるという部活の在り様は難しい。そして全国に繋がる道はまだ果てしなく遠いが、新人監督とたった2人の部員による「ゼロからの挑戦」という名の青春が、今確かに動き出した。

京都・都大路の全国高校駅伝の舞台を目指し、まずは県高校駅伝出場なるか。タスキをつなぐ仲間をさがし、走る姿を見せてくれる日を待ちたい。