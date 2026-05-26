きょうは午後も晴れて、汗ばむ陽気になるでしょう。

【写真を見る】東海地方は汗ばむ陽気に こまめな水分補給など熱中症対策を あすは夕方以降に雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/26 昼）

正午前の名古屋市内は雲は多いものの、朝から日差しがよく届いています。この時間の気温は27.4℃、湿度は48％です。

きょうの午後は雲が広がる時間はありますが、おおむね晴れるでしょう。沿岸部を中心に風が強まる予想です。洗濯物はしっかり留めて干しましょう。



最高気温は名古屋や高山などで28℃、岐阜で29℃、津や尾鷲で25℃の予想です。日中は各地で汗ばむ陽気になるでしょう。こまめな水分補給など、熱中症予防を心がけてください。

あすは天気下り坂… 夕方以降は雨

【週間予報】

あす水曜日は天気が下り坂で、夕方以降は次第に雨が降り出すでしょう。あさって木曜日は広く雨が降る予想です。金曜日は次第に晴れ間が広がり、日中はぐっと気温が上がるでしょう。



その後、週末は各地で日差しが強まる見込みです。最高気温が30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。