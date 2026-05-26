世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか？ ―ガストロノミーツーリズム最前線』（柏原光太郎著）から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

お米の可能性に、衝撃を受ける驚きのレストラン

前回、こちらで「新潟ガストロノミーアワード」が生まれるまでの経緯を紹介しました。

この、新潟ガストロノミーアワードが誕生し、県の食のレベルが底上げされたことで、面白い店がどんどん発掘されています。

そこで、国際級になるのも時間次第だと、私が今注目している店を、ひとつ取り上げて紹介しましょう。新潟県ならではの食材にフォーカスしている店です。

それは、お米の可能性をフレンチの技法で追究している、糸魚川市の「mûrir（ミュリール）」です。

遠くに山々と海を見渡せ、田んぼが続く里山の真ん中にぽつんと佇んでいます。オープンしたのは2023年。シェフの渡辺光実（みつのり）さんは、新潟の兼業農家に生まれ、東京・帝国ホテルのメインダイニングで修業を積んだ後、Uターンしてきました。

私がいただいた8皿のすべてに米が使われており、米はソースになったり、焼いたり、稲穂を揚げたりと、表現の仕方にこんな可能性があるものなのかと、驚きの連続でした。最後は、土鍋で炊いた、ふっくらとしたご飯を佃煮と一緒にいただき、もう一種類のお米を焼きおにぎりに。日本人でよかったとしみじみ感じる、まさに米づくしの料理でした。

『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか？』では、上記で紹介した「mûrir（ミュリール）」以外にも新潟県で外せない注目店を多数紹介しています。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか？ ―ガストロノミーツーリズム最前線』（柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊）より、抜粋・編集したものです。この記事の情報は、本書の発売時のものになります。