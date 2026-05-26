レミオロメン『THE FIRST TAKE』で披露した「3月9日」「さあはじめよう」の音源配信が決定

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レミオロメンが、2026年春に『THE FIRST TAKE』に出演して披露した音源2曲が、5月27日より各音楽サービスにて配信開始されることが決定した。

■不動の人気を誇る代表曲と、再始動を彩った15年ぶりの新曲

このたび配信となるのは、まず、レミオロメンの代表曲でもあり、卒業や門出を祝う曲として親しまれている「3月9日-From THE FIRST TAKE」。15年ぶりの全国ツアーの初日となった2026年3月9日に『THE FIRST TAKE』で公開され、大いに話題を呼んだ。

2004年にリリースされた同曲だが、22年経った現在も、卒業式で歌いたい歌などのランキングでは常に上位にランクイン。2026年にバンドが活動を再開したことも相まって、各種ストリーミングチャートでも上位にチャートインするなど不動の人気を誇っている。

もう1曲は、レミオロメンとして15年ぶりの新曲「さあはじめよう-From THE FIRST TAKE」。活動再開にふさわしく、あらたな旅立ちや出会いに向けて高なる想いが込められており、再び歩み始めたバンドにとっても重要な楽曲となっている。

両曲ともに、『THE FIRST TAKE』ならではの独特の緊張感とアレンジが聴きどころだ。

なお、レミオロメンは全国ツアー『Reunion TOUR 2026』（全公演ソールドアウト）を開催中。夏フェスへの出演も続々と発表されている。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「3月9日-From THE FIRST TAKE」

https://jvcmusic.lnk.to/SangatsuKokonoka_TFT

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「さあはじめよう-From THE FIRST TAKE」

https://jvcmusic.lnk.to/SaaHajimeyou_TFT

■関連リンク

レミオロメン OFFICIAL SITE

https://remioromen.jp/