三機サービス <6044> [東証Ｓ] が5月26日昼(11:55)に配当修正を発表。26年5月期の期末一括配当を従来計画の28円→30円(前期は25円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けており、今期より始動した「中期経営計画2026-2028【人の三機】」では、「配当性向30%、DOE（株主資本配当率）3.0%を目標とした安定的かつ持続的な配当の実現」を重点施策に掲げております。このたび、中期経営計画に掲げている「戦略５：資本効率性重視の経営の実現」に基づき、当期の投資計画および資金需要の進捗状況等を総合的に勘案した結果、株主の皆様への利益還元を一層充実させることが可能であると判断し、2026年５月期の期末配当予想を１株当たり28円から30円へ修正することといたしました。今後につきましても、成長投資とのバランスを踏まえ、中期経営計画にて開示している業績の向上に伴う配当水準の引き上げを通じ、中長期的な企業価値向上に努めてまいります。