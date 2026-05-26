日経225先物：26日正午＝250円安、6万4930円
26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万4930円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4897.64円に対しては32.36円高。出来高は1万5960枚となっている。
TOPIX先物期近は3938.5ポイントと前日比0.5ポイント安、現物終値比1.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64930 -250 15960
日経225mini 64925 -255 247495
TOPIX先物 3938.5 -0.5 26695
JPX日経400先物 35760 +5 1266
グロース指数先物 827 -6 3101
東証REIT指数先物 1795 -4 102
株探ニュース
TOPIX先物期近は3938.5ポイントと前日比0.5ポイント安、現物終値比1.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64930 -250 15960
日経225mini 64925 -255 247495
TOPIX先物 3938.5 -0.5 26695
JPX日経400先物 35760 +5 1266
グロース指数先物 827 -6 3101
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