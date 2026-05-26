　26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万4930円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4897.64円に対しては32.36円高。出来高は1万5960枚となっている。

　TOPIX先物期近は3938.5ポイントと前日比0.5ポイント安、現物終値比1.38ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64930　　　　　-250　　　 15960
日経225mini 　　　　　　 64925　　　　　-255　　　247495
TOPIX先物 　　　　　　　3938.5　　　　　-0.5　　　 26695
JPX日経400先物　　　　　 35760　　　　　　+5　　　　1266
グロース指数先物　　　　　 827　　　　　　-6　　　　3101
東証REIT指数先物　　　　　1795　　　　　　-4　　　　 102

株探ニュース