ホワイトソックスの村上宗隆内野手は25日（日本時間26日）、本拠地レートフィールドでのツインズ戦に「2番一塁」で先発出場。初回の第1打席に今季18号アーチを放つなど、4打数1安打1打点の活躍。チームの勝利に貢献した。

新人選手の6月突入前の18号到達は、近代メジャーリーグ史上で最速へあと1本に迫るペースだという。

■西田陸浮もメジャーデビュー

「2番一塁」で先発出場した村上は初回の第1打席、相手先発ゼビー・マシューズ投手の初球内角フォーシームを豪快に振り抜くと、角度41度、速度105.7マイル（約170.1キロ）で高々と舞い上がった打球は、飛距離375フィート（約114.3メートル）で右翼スタンドへ飛び込む今季18号アーチとなった。

全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者は、村上が近代メジャーリーグにおいて新人最速に迫るペースでアーチを量産しているとXに投稿。「1901年以降、新人が6月までに放った本塁打最多は2019年のピート・アロンソと1987年のマーク・マグワイアの19本塁打。村上が現在18本塁打」で、記録更新の可能性もあるとした。

米メディア『ジャスト・ベースボール』は、村上が捉えた97.5マイル（約156.9キロ）の内角フォーシームに注目。「彼は（渡米前懸念されていた）メジャーの速球を打てるじゃないか」と称えていた。また、この日は2023年のドラフト11巡目全体329位で入団した西田陸浮外野手がメジャー初昇格でスタメン起用。初安打と初補殺を記録するなど、日本選手の新人コンビが勝利に貢献した。

