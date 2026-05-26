任期満了に伴う田上町長選挙が26日に告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補を届け出ています。



3期目を目指す現職の佐野恒雄さん(79)は2期8年の実績を強調し、住みやすい町づくりなどを訴えます。



■無所属・現 佐野恒雄候補

「これから皆さんとまた一緒に議論して、本当に住み続けたい町・住みやすい町を実現していかなければならない。」



町議を4期務めた新人の今井幸代さん(41)は、人口減少に対応した町づくりなどを訴えます。



■無所属・新 今井幸代候補

「学校のこれからを地域の皆さんと一緒に考え、地域の皆さんの暮らしをしっかりと守り、役場を整えて、これからも町の未来を皆さんと一緒につくっていきたい。」



立候補の受け付けは、26日午後5時に締め切られます。投開票は5月31日(日)です。