長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕され、その後釈放された、巨人の阿部慎之助監督（47）が26日、都内の球団事務所で会見した。阿部監督は、同日朝、山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理されたという。

会見冒頭で阿部監督は「本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして、誠にありがとうございます。私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。このような形で、皆様に謝罪できること感謝しております。本当に申し訳ありませんでした」と話し、頭を下げた。

さらに長女について「高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆様、温かく、見守っていただければ幸いです。よろしくお願いします」と思いやった。

会見では、娘からの手紙を代理人が代読。「暴力に関しましては、殴る蹴るなどといった事実はございませんでした。皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては、深く反省をしております。大変申し訳ございません」などと読み上げられ、うつむきながら聞いた。

26日からチームは本拠地・東京ドームでソフトバンクとの交流戦初戦を迎える。監督代行は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが務める。チームへの思いを聞かれると何度か唇を噛み、沈黙のあと「こういう形で、去るってことは、本当にご迷惑をかけてるなと・・・思います」と絞り出し、涙した。

巨人よると、25日午後6時頃、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、阿部監督がそれを止めようとした際、長女（18）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたという。長女にけがはなかった。 長女はこの直後、チャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕し、26日未明に釈放された。