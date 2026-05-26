『なんでも鑑定団』「えらく安いな」40万円で購入した書簡→“ド級値”の鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう26日放送回では、40万円で購入した歴史的人物の文書にド級値の鑑定結果が出る。
【動画】あの有名人物の名前も…40万円で購入した書簡→“ド級値”の鑑定結果へ
30年前、銀行に行った際、駐車場に絵画が山積みの車が停めてあったため、なんだろう？と思っていると「絵に興味ありませんか？」と話しかけられた。依頼人はそこから一気にハマり、使った総額はゆうに1000万円以上。
“お宝”はその方から買った絵画以外唯一の物「坂本龍馬から姉乙女に送った書簡」。値段は40万円。本物にしたら「えらく安いな」とは思ったがその方を信じて購入…はたして本物か。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】矢吹奈子
【出張鑑定】おもちゃ鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】はるな愛
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡邊章一郎（「渡邊木版美術画舗」代表取締役）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
宇野規久男（「元町サンセット」店主）
【動画】あの有名人物の名前も…40万円で購入した書簡→“ド級値”の鑑定結果へ
30年前、銀行に行った際、駐車場に絵画が山積みの車が停めてあったため、なんだろう？と思っていると「絵に興味ありませんか？」と話しかけられた。依頼人はそこから一気にハマり、使った総額はゆうに1000万円以上。
“お宝”はその方から買った絵画以外唯一の物「坂本龍馬から姉乙女に送った書簡」。値段は40万円。本物にしたら「えらく安いな」とは思ったがその方を信じて購入…はたして本物か。
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】矢吹奈子
【出張鑑定】おもちゃ鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】はるな愛
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡邊章一郎（「渡邊木版美術画舗」代表取締役）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
宇野規久男（「元町サンセット」店主）