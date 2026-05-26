昨年スタートした日本音楽事業者協会主催のイベント「GMO渋谷エンタメ祭」の1プログラムとして上演されるコンサート「JAME MUSICAL CONCERT」の詳細が明らかになった。

ミュージカル界を引っ張るスターたちが一堂に会して美声を届ける企画で、ダイアモンド☆ユカイ、知念里奈、市川由紀乃、東啓介、小向なる、山崎玲奈の出演が決定した。第1弾では山崎育三郎、古川雄大、濱田めぐみ、海乃美月、黒羽麻璃央が発表されていた。

育三郎は「ミュージカルの世界で出会い、共に歩んできた仲間たち、そして素晴らしいアーティストの皆さんが一堂に会する特別なステージです」とアピール。古川も「この日のための豪華なセットリストと共に、特別な組み合わせでのコラボレーションをお届け出来る貴重な機会をいただけて光栄に思います！」と力を込めた。演歌界から参戦する市川は「まさか私がミュージカルの楽曲にチャレンジさせていただける日が来るなんて…」と出演に驚いている。

7月11日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで上演される。