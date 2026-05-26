アニメ映画「君の名は。」などで知られるアニメーション監督の新海誠氏（51）が26日、自身のXを更新。この日発表された月刊誌「ダ・ヴィンチ」の休刊を受け「貴重な場所でした」とコメントした。

同誌で数々の連載を掲載してきた新海氏。「『秒速5センチメートル』も『言の葉の庭』も、『ダ・ヴィンチ』で小説連載をさせていただいていました」と振り返った。

続けて「毎月読者に物語を受け取ってもらえる場所は、一作あたり制作に数年かかる僕のようなアニメ監督にとってはとても貴重な場所でした」としみじみ。「寂しくなります。ありがとうございました！」と感謝を伝えた。

同誌は1994年4月、「本の情報誌」として株式会社リクルートで創刊。株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降現在に至るまで株式会社KADOKAWAから刊行されていた。休刊についてKADOKAWAは「昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させるべく、今回の決定となりました」と経緯を説明している。