KADOKAWA「ダ・ヴィンチ編集部」が26日、10月6日発売の号を最後に休刊すると発表した。

公式Xなどで「【読者の皆様へ大切なお知らせ】 雑誌『ダ・ヴィンチ』は2026年11月号（10／6発売）をもって休刊することに決まりました」と発表。

「創刊以来、長きにわたり『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた皆様、並びに雑誌制作に関わってくださった関係各位に、編集部一同より心から感謝申し上げます。定期購読をしていただいている皆様には、担当者より別途ご連絡さしあげます」と記述。

最後に「最終号まで誠心誠意、雑誌作りに取り組んでまいりますので、引き続きご愛読いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。なお、ダ・ヴィンチwebは今後も引き続き運営されます」とつづった。

「ダ・ヴィンチ」は1994年に株式会社リクルートが創刊。本、マンガ、映画、音楽など「カルチャー全般」を扱う月刊情報誌。

創刊32年の同誌の休刊発表にXでは「あぁ、また読んできた雑誌が… 独自の視点からの特集などのおかげで、読書の裾野がダ・ヴィンチの雑誌を読むことでずいぶん広がりました」「段々紙媒体が無くなって行く書店も閉店…売られる物自体も…なんか悲しい 私自身は電子書籍は苦手だしこれからどうしよう」「時代を感じる。本やマンガの情報が簡単に手に入るようになったのでダ・ヴィンチのような雑誌は読まなくなってしまったのだろう」などと書き込まれていた。