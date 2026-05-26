日本音楽事業者協会（音事協）が主催する「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」の１プログラムとして実施するコンサート「ＪＡＭＥ ＭＵＳＩＣＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴ」の追加キャストが２６日、発表された。

「ＪＡＭＥ ＭＵＳＩＣＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴ」は山崎育三郎、古川雄大、濱田めぐみ、海乃美月、黒羽麻璃央とミュージカル界のスターが集結するコンサートで、今回は、第２弾キャストとして、ダイアモンド☆ユカイ、知念里奈、市川由紀乃、東啓介、小向なる、山崎玲奈が発表された。

アーティストとしてはもちろん「ミス・サイゴン」などのミュージカルでも活躍するダイアモンド☆ユカイ。「レ・ミゼラブル」の主要３役を務めた経験をもつ知念。昨年闘病から復帰し、ますます活動に意欲的な演歌歌手の市川。名作「ピーター・パン」の１１代目タイトルロールであり、次代を担う才能として期待される山崎など、多彩な面々が集結した。

山崎は「ミュージカルの世界で出会い、共に歩んできた仲間たち、そして素晴らしいアーティストの皆さんが一堂に会する特別なステージです。ここでしか生まれないコラボレーションや、この日限りの特別な瞬間もたくさん用意しています。ミュージカルを好きな方はもちろん、普段あまり触れる機会がない方にも、その魅力やエネルギーを感じていただける一夜になればうれしいです」とコメント。

ユカイは「埼玉に住む少年だった頃、僕にとって渋谷はテレビや雑誌の向こうに広がる、憧れのエンターテインメントの中心地でした。世界的なトレンドや若者文化、最先端のファッション、そしてアートが交差する街――渋谷。そんな特別な街のイベント『ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６』に参加できることを、心から光栄に思います。子供の頃に憧れた渋谷のステージで歌えることに、今も胸が熱くなります。ぜひ会場で、一緒に夢を見ましょう。渋谷でお会いしましょう！」。

知念は「素晴らしいキャストの皆さんとともに、ミュージカルの名曲を通して世代を超えて楽しんでいただける特別な時間をお届けできたらと思います。渋谷の夏を彩る一夜を、ぜひ楽しみにしていてください！」とコメントしている。