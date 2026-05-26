飼い主さんに構って欲しい猫さんは、「ねぇねぇ」と話しかけながら、前足でポンポンとやさしく触れてくるのだそう。動画は1.8万回以上も再生され、「ねぇって言ってます！！！かわいい」「きいてくれないねー」とのコメントが集まっています。

【動画：『かまってほしい猫』→飼い主の横に座ると…人間味あふれすぎる『アピールの様子』】

飼い主さんに構って欲しい猫さんが取った行動

Instagramアカウント「hinata and toshi」さまに登場したとしくんは、保護猫カフェ出身の猫なのだとか。としくんは飼い主さんに構って欲しいとき、とある行動をするのだとか。

としくんは飼い主さんの横に座ると、右手を大きく上にあげ、そっと飼い主さんの腕に触れます。構って欲しいときはいつも、鳴きながら飼い主さんにポンポンとやさしく触れるのだそう。

飼い主さんに話しかけるとしくん

としくんは、「ねぇ」と言うように飼い主さんに話しかけていたのだとか。どうやら撫でて欲しくて飼い主さんにアピールしているようです。視線は飼い主さんの顔の方を見つめています。

一度右手を下ろしたあと、もう一度飼い主さんの腕に触れてきたとのこと。ときには、飼い主さんの後ろから肩を叩いてくることもあるのだそう。としくんの行動に、飼い主さんはまるで人間のようだなと思うことがあるとのことです。

構ってもらえるまで話しかけるとしくん

飼い主さんがとしくんの行動に反応しなかったところ、その場で構ってもらえるまで待ち始めたのだそう。しばらく待ってみたものの、構ってもらえる様子がないので、としくんはそわそわしだしたとのこと。

じっと飼い主さんを見つめながら、もう一度アピールをしてみるか考えているようだったのだそう。そのうちしびれを切らして、飼い主さんにまたポンポンと触れたとのことです。このあととしくんは、たっぷりと飼い主さんに撫でてもらったのだそうです。

構って欲しいと、飼い主さんに触れてアピールをするとしくんの姿は、Instagramで1.8万回以上も再生され、「ねぇって言ってます！！！かわいい」「かわいい」「かわよい」「可愛い」「きいてくれないねー」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「hinata and toshi」さまには、甘えん坊のとしくんの日々の暮らしの様子がたくさん投稿されています。アクティブに遊ぶ姿から、のんびりとくつろぐ姿まで、色々な姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hinata and toshi」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。