134万回以上視聴され4.8万「いいね」を獲得しているのは、瀕死だった子猫が少しずつ生きる力を身につけていく様子。生きることをあきらめなかった子猫には、視聴者から「幸運の猫ちゃん」「見違えるほど美人さんになって」などのコメントが届いています。

【動画：意識もなく『瀕死だった子猫』を保護してお世話した結果…『見違える変化』に涙が止まらない】

意識を取り戻した子猫

Instagramアカウント「むぎ と すず」に投稿されたのは、サバトラの「すずちゃん」が保護されたときの様子。瀕死の状態で意識がなかったというすずちゃんでしたが、懸命な治療が行われ、半日で意識を取り戻したそうです。

保護された当時は生後1か月くらいだったとのこと。体重はわずか230gだったといいます。意識はあっても、頭を起こすだけで精一杯なほど弱々しかったそうです。それでも少しずつ回復し、保護から2日後には退院できたのだとか。

ノミだらけだったすずちゃん

おうちに来てからは、シリンジでミルクを飲む生活が開始。命はつながったものの、すずちゃんの体にはノミがたくさんついていて、なかなかきれいにならなかったそうです。そのせいか、目の周りは黒ずんで見えていたそう。

先住猫の三毛猫の「むぎちゃん」に優しく見守られながら、すずちゃんはごはんを食べられるようになったといいます。食欲旺盛で勢いよく食べるからか、体が大きくなるとともにきれいになったそうです。目の周りの黒ずみも消え、きれいなサバトラ柄に。

遊ぶことも甘えることもできるように

食べることで体力もつき、おもちゃで遊べるようにもなったそう。飼い主さんとの生活にも慣れたのか、気持ちよさそうになでてもらうシーンも増えたようです。

飼い主さんの手をかぷかぷ噛んだり、自分より大きいむぎちゃんにニャンプロを挑んだりと生意気なところもあるようですが、すくすく成長中とのことです。やんちゃが過ぎるとむぎちゃんが注意してくれるそうなので、安心ですね。

元気になったすずちゃんを見守る視聴者からは、「これからもみんなで元気に楽しく過ごせますように」「うーんと幸せになってね」「元気にスクスク育ってね」などの温かいコメントも届いていました。

Instagramアカウント「むぎ と すず」には、キジシロのきしまるくんや茶シロのむじゅくん、そして主さんに保護された猫たちの様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「むぎ と すず」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。