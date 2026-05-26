こういう「上品見え」求めてた！【40・50代】が参考にしたい「大人のおすすめヘア」

年齢を重ねるにつれ、髪のパサつきやまとまりにくさが気になり、上品さをキープするのが難しく感じることも。そんな時はただ短く切るのではなく、レイヤーでくびれを作って扱いやすくしたり、地毛になじむカラーで艶を補ったりして、大人の余裕を添えてみましょう。今回は藤沢南口のヘアサロン@rico_salonさんのInstagram投稿から、大人が参考にしやすい上品なヘアスタイルをご紹介します。

カーキグレージュのミディアムレイヤー

トップの髪をふんわり被せ、肩にあたるベースを自然に外へハネさせた、短めのミディアムレイヤーです。柔らかく上品な色合いのカーキグレージュを取り入れることで、作り込みすぎないナチュラルな空気感をまとっています。いつものスタイルから少しシルエットを変えることで、品の良さを楽しめそうです。

ピンクブラウンで魅せる、くびれミディ

深みのあるピンクブラウンで染め上げた、メリハリのある短めミディアムレイヤーです。トップの髪を少し短くカットし、首元のくびれを引き立てることで、暗めのカラーでもすっきりとした印象に。顔まわりの髪は後ろに流すことで、毛束による動きもプラス。ナチュラルな中にも、洗練された雰囲気が漂います。

地毛風グレージュのふんわりミニボブ

顎下のラインで切り揃え、地毛に近い落ち着いたトーンのグレージュを合わせたミニボブです。毛束をふんわりと重ねて毛先だけを内側へ入れることで、コンパクトなシルエットにまとまりつつ、エアリーな質感を演出。落ち着きと柔らかさを兼ね備えたフォルムからは、大人女性の凛とした雰囲気が漂います。

まとまりと動きを両立した、柔らかな丸みボブ

高めの位置からレイヤーを入れて、ゆったりと優雅な丸みを持たせたショートボブ。毛束を重ねることでまとまりの良さを保ちながら、毛束をナチュラルに動かすことで、重さを感じさせません。サイドの髪は内に入れて顔まわりを優しく包みめば、小顔効果も狙えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。