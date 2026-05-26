ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が25日（日本時間26日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。初回に18号ソロを放ち、4打数1安打でチームの3-1の勝利に貢献した。敵地放送局は圧巻の本塁打に、おもわず仰天していた。

1点を先制された初回裏。第1打席で村上が魅せた。相手先発マシューズの初球のフォーシームを豪快に引っ張り、ライトスタンドへ。打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、飛距離375フィート（約114メートル）の18号ソロで早速同点とした。ア・リーグ本塁打争いでもトップに並んだ。

目の覚めるような一発に、ツインズの地元放送局「バリー・スポーツ・ノース」の実況席も仰天。実況のコーリー・プロブス氏は、「強烈な一打を放った。高く深くライト方向へ……。ムラカミの特大ホームランで同点に追いつきました。今季18号でア・リーグ最多ホームランとなりました」と伝えた。

続けて「375フィート、文句なしです。マシューズが許した2本目のホームラン。左打者に許したヒットはわずか3本目です」と明かすと、解説のトレバー・プルーフ氏も「マシューズはこの一打を想定していなかっただろう。98マイルの速球を内角に投げ込んだ。決して悪い球ではなかったが、ムラカミは予想して打席に立ち、見逃さなかった」と語っている。

「彼のパワーはまさに本物だ」と絶賛したブルーフ氏に、プロブス氏も同意。「オフにホワイトソックスと2年契約を結びました。ファーストを守り、メジャー初年度から投手陣を破壊し続けています」と、村上の活躍に脱帽するしかなかった。



（THE ANSWER編集部）