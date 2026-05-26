猫が好きすぎると「ついやりがちなNG行為」5選

1.無理やり抱っこやキスをする

猫をぬいぐるみのように抱きしめたり、顔を近づけてキスをしたりするのは、多くの飼い主がやりがちな行動です。

しかし、猫にとって体を押さえつけられることは「捕食者に捕まった」という恐怖に近い感覚を与えます。特に足が地面から離れる抱っこは、すぐに逃げられない不安を感じさせます。

嫌がって手足を突っぱねたり、しっぽを激しく振ったりしているときは、すぐに解放してあげましょう。無理強いを続けると、飼い主の顔を見るだけで逃げ出すようになってしまいます。

2.寝ているのを邪魔して触る

丸まってスヤスヤ眠る姿は天使のようですが、そこで手を出すのは禁物です。猫は一日の大半を寝て過ごしますが、その多くは周囲の音に反応できる浅い眠りです。

深い眠りにつこうとしているときに触られると、猫はゆっくり休むことができず、慢性的な睡眠不足に陥ります。

睡眠不足は免疫力の低下やストレス増大を招き、体調を崩す原因にもなります。「寝る子は育つ」という言葉通り、寝ているときは静かに見守ることが最大の愛情です。

3.しつこく追いかけ回す

猫が部屋を移動するたびについて行ったり、隠れているところを覗き込んだりしていませんか？猫にとって家の中は縄張りであり、安心できる聖域です。

どこへ行っても飼い主が追いかけてくると、猫は「休める場所がない」と感じて強いストレスを抱きます。特に怖がって逃げているときに追いかけるのは絶対にNGです。

執拗に構いすぎると、飼い主のことを「自分の平穏を乱す存在」と認識してしまい、心の距離がどんどん離れてしまう結果になります。

4.大きな声で話しかけたり叫んだりする

猫の聴覚は人間の数倍優れており、高い音や大きな音に非常に敏感です。

可愛さのあまり「可愛いね！」と高い声で叫んだり、大きな身振りと共に大声で話しかけたりすると、猫はパニックを起こすことがあります。

また、人間同士の大きな笑い声や怒鳴り声も、猫には大きなストレスです。猫と接するときは、できるだけ穏やかで低いトーンの声を意識し、落ち着いた雰囲気で接することが信頼につながります。

5.人間の食べ物をおやつに与える

「欲しがる顔が可愛いから」と、自分が食べているおかずを分け与えるのは非常に危険な行為です。

人間には無害でも、猫にとっては中毒を引き起こす食材（ネギ類、チョコ、一部の果物など）はたくさんあります。

また、味の濃い人間用の食事は、猫の腎臓や心臓に大きな負担をかけ、肥満や病気の直接的な原因になります。さらに、一度味を覚えるとキャットフードを食べなくなることも。

猫の健康を守り、長く一緒にいたいのであれば、食べ物のルールを徹底しましょう。

なぜ控えるべきなの？猫の気持ちと理由

猫との接し方を改めるべき最大の理由は、猫のストレスが深刻な健康被害に直結するからです。

猫は痛みを隠す習性があり、ストレスを感じていても見た目には分かりにくいことが多いです。しかし、内面では不安が蓄積され、それが原因で特発性膀胱炎や過剰なグルーミングによる脱毛、食欲不振などを引き起こします。

また、猫は「一度嫌だと思った記憶」を強く刻み込む動物です。飼い主がしつこく構い続けることで「この人は嫌なことをする人だ」と一度学習してしまうと、その信頼を取り戻すには数ヶ月、あるいは数年の歳月が必要になることもあります。

野生の感覚を残している猫にとって、予測不能な動きをする飼い主は脅威でしかありません。愛猫の心身の健康を守り、家庭内を「一番安心できる場所」にしてあげるためには、人間のエゴを抑える必要があるのです。

猫と仲良くなれる「適切な距離感」のコツ

猫から近づいてくるまで「待つ」のが基本

猫との交流において、最も大切なルールは「待ち」の姿勢です。猫が自分からあなたの膝に乗ってきたり、体をこすりつけたりしてくるまで、手を出さずにそっとしておきましょう。

猫が近くに来ても、すぐに触らずにまずは匂いを嗅がせて安心させることがポイントです。猫の方から「構ってほしい」というサインが出るのを待つことで、猫は自分のペースを乱されずに済みます。

まばたきをゆっくりして親愛の情を伝える

猫の世界では、じっと目を見つめることは「敵意」や「ケンカの合図」を意味します。好きなあまり見つめ続けてしまうと、猫を緊張させてしまいます。

そこで有効なのが、目が合ったときに「ゆっくりとまばたきをする」ことです。これは猫にとって「私はあなたの敵ではないよ」「大好きだよ」という挨拶になります。

猫がまばたきを返してくれたら、それは信頼の証です。言葉が通じないからこそ、猫のボディランゲージを使い、視線で優しくコミュニケーションを取りましょう。

触る時は「顔まわり」を短時間だけ

猫が甘えてきたときでも、長時間のマッサージや激しい撫で方は逆効果になることがあります。

猫が触られて喜ぶ場所は、自分では舐めることができない「顎の下」「耳の付け根」「頬」などの顔まわりが中心です。お腹や足、しっぽの付け根などは敏感で嫌がる個体も多いため、避けるのが無難です。

また、最初は喜んでいても急に噛んでくる「愛撫誘発性攻撃」が起こる前に、数回撫でたら手を止めるくらいが、猫にとっては「もっと触ってほしい」という余韻を残すコツになります。

まとめ

猫への愛は、触れることだけではありません。猫の習性を理解し、あえて「何もしない時間」を作ることこそが、飼い主としての深い愛情です。

ベタベタしすぎず、お互いに自由でいられる適度な距離感を保つことで、猫は心からリラックスして過ごせます。猫のペースに寄り添い、静かに見守ることで、世界で一番の信頼関係を築いていきましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)