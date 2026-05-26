プロ野球巨人の阿部慎之助監督（47）が2026年5月25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕されたことを巡り、インターネット上で巨人ファンが監督や娘に対する「誹謗中傷」をやめるよう呼びかけた。

「誹謗中傷は訴えられますよ！ 絶対に辞めましょう！」

報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、19時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官に逮捕された。

警察の取り調べに対し、阿部監督は「姉妹でけんかになり、言い返してきたのでかっとなり、もみあいのなかで襟をつかんで投げ飛ばした」などと説明しているという。

阿部監督は未明に釈放された。

阿部監督逮捕のニュースは球界に大きな衝撃を与えた。インターネットでは、阿部監督関連のワードがトレンド入りするなど、大きな注目を集めた。

一方SNSでは、阿部監督や娘に対する誹謗中傷とみられるコメントもみられた。

このような投稿に対して、G党からは次のようなコメントが寄せられた。

「誹謗中傷は訴えられますよ！ 絶対に辞めましょう！」「過度すぎる発言や誹謗中傷は野球ファンとしてはあるまじき行為だからね」「適当な憶測や誹謗中傷が目につくとムカつくし腹も立つな」「人格否定や誹謗中傷は絶対におやめ下さい！！」「阿部慎之助監督の娘さんへの誹謗中傷やめるべきだよ」「日本中から誹謗中傷される阿部慎之助悲しすぎる」「とにかく阿部慎之助の娘を叩くことだけはやめてくれ」

26日の試合は橋上秀樹コーチが監督代行として指揮

阿部監督は中央大学から00年ドラフト会議で、ドラフト1位（逆指名）で巨人に入団した。巨人では正捕手として19年間プレー。現役引退後はコーチとしてチームに残り、2軍監督などを経て、23年オフに1軍監督に就任した。

就任1年目の24年シーズンは、チームをリーグ優勝に導いた。クライマックスシリーズ（CS）では、リーグ3位のDeNAに敗れ、日本シリーズ進出を逃した。2年目の25年はリーグ3位に終わり、CSでも敗退した。

3年目の今季は、25日時点で24勝22敗の貯金「2」。首位・阪神と4.5ゲーム差でリーグ3位につけている。

セ・パ交流戦が26日に開幕し、チームは本拠地・東京ドームでソフトバンクを迎える。スポーツ紙の報道によると、26日の試合は橋上秀樹コーチ（60）が監督代行として指揮を執るという。