FIFAが公式ソングを公開

開幕まで約2週間となった北中米ワールドカップ（W杯）は、参加国数が32カ国から48カ国に大幅に増え、史上最大規模で行われる。

決勝では史上初めてハーフタイムショーが行われることとなっており、マドンナ、シャキーラ、BTSが登場することで話題となっている。

そんなW杯に向けて国際サッカー連盟（FIFA）は49歳の歌姫、シャキーラが歌う公式ソングを発表。そのプロモーションビデオ（PV）に日本代表選手も出演している。

4分間のPVの冒頭では、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド、フランス代表FWキリアン・ムバッペ、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシら、そうそうたる顔ぶれが「We are ready（僕たちは準備できているよ）」と、語りかけるところから始まる。そのなかにスペイン1部レアル・ソシエダのMF久保建英も登場している。

ファンからは「シャキーラの歌なしにW杯はなりたたない」「毎回、完璧な雰囲気を作ってくれる」「W杯の歌をつくるために生まれてきた」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）