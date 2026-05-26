日本音楽事業者協会（音事協／ＪＡＭＥ）が主催し、東京・渋谷で開催される総合エンターテインメントフェス「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」のプログラムのひとつとして実施するコンサート「ＪＡＭＥ ＭＵＳＩＣＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴ」（７月１１日、ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ）の第２弾出演者として、ダイアモンド☆ユカイ、知念里奈、市川由紀乃、東啓介、小向なる、山粼玲奈が参加することが２６日、発表された。

ミュージカル界などの人気出演者が集うコンサートで、すでに山崎育三郎、古川雄大、濱田めぐみ、海乃美月、黒羽麻璃央の５人の出演者が発表されている。当日は山崎、古川を中心に、この日限りのコラボレーションなど、魅力的なセットリストを用意しているという。

【出演者コメント】

◆山崎育三郎

このたび「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」「ＪＡＭＥ「ＭＵＳＩＣＡＬ「ＣＯＮＣＥＲＴに出演させていただきます。

ミュージカルの世界で出会い、共に歩んできた仲間たち、そして素晴らしいアーティストの皆さんが一堂に会する特別なステージです。

ここでしか生まれないコラボレーションや、この日限りの特別な瞬間もたくさん用意しています。ミュージカルを好きな方はもちろん、普段あまり触れる機会がない方にも、その魅力やエネルギーを感じていただける一夜になれば嬉（うれ）しいです。

渋谷から、新しいエンターテインメントの熱を一緒に感じましょう。

会場でお待ちしています。

◆古川雄大

「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」ＪＡＭＥ ＭＵＳＩＣＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴに出演させていただきます！

山崎育三郎さんはじめ、素晴らしいキャストの方々との共演に胸が高鳴っております！

この日のための豪華なセットリストと共に、特別な組み合わせでのコラボレーションをお届け出来る貴重な機会をいただけて光栄に思います！

一夜限りなので、僕自身が思いっきり楽しみながら、ご来場いただく皆様へ、ミュージカル楽曲の魅力をお届けします！一期一会の最高の時間を共に過ごしましょう！

◆濱田めぐみ

素晴らしいゲストの方々の楽曲を間近で聞けるのが楽しみです！様々なシチュエーションを思い描きながら、素敵な歌声でそれを堪能する。魅力的な世界観に是非とも酔いしれてください！

◆海乃美月

ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６「ＪＡＭＥ ＭＵＳＩＣＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴ」に出演させていただきます、海乃美月です。素晴らしい出演者の皆様とともに、生演奏でミュージカルナンバーをお届けできることをとても楽しみにしています。誰もが耳にしたことのある有名なナンバーや、このコンサートならではの特別なコラボレーションも予定しておりますので、ぜひご期待ください。７月１１日、ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡにてお待ちしております。ぜひ続報もチェックしていただけたら嬉しいです。

◆黒羽麻璃央

素晴らしいキャストの皆様と、この日限定で開催される祭典に参加できる事、まずは本当に嬉しく思います。普段から作品やプライベートの時間でもお世話になっている先輩方、そして初めましての方々とご一緒させていただく事で自分自身にもどんな化学反応が起きるのか、そしてみなさまと過ごす渋谷の夏の夜。一緒に最高に楽しんでもらえたら嬉しいです。

◆ダイアモンド☆ユカイ

Ｈｅｌｌｏサムシング！ ダイアモンド☆ユカイです。

埼玉に住む少年だった頃、僕にとって渋谷はテレビや雑誌の向こうに広がる、憧れのエンターテインメントの中心地でした。世界的なトレンドや若者文化、最先端のファッション、そしてアートが交差する街―渋谷。そんな特別な街のイベント「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」に参加できることを、心から光栄に思います。

今回披露するのは、名作ミュージカル「ミス・サイゴン」の名曲「アメリカン・ドリーム」。夢と欲望、希望と現実が交錯するこの楽曲を、ロックシンガーとして魂を込めて歌います。

子供の頃に憧れた渋谷のステージで歌えることに、今も胸が熱くなります。

ぜひ会場で、一緒に夢を見ましょう。渋谷でお会いしましょう！ Ｒｏｃｋ’ｎ Ｒｏｌｌ！！

◆知念里奈

このたびＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６「ＪＡＭＥ ＭＵＳＩＣＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴ」に出演させていただきます。渋谷の街全体をエンターテインメントで彩り、新たな文化を発信していくこのイベントに参加できることをとても嬉しく思っています。素晴らしいキャストの皆さんと共に、ミュージカルの名曲を通して世代を超えて楽しんでいただける特別な時間をお届けできたらと思います。渋谷の夏を彩る一夜を、ぜひ楽しみにしていてください！

◆市川由紀乃

この度は素晴らしいアーティストの皆さまとご一緒させていただけますことにとても感激しています。

演歌歌手として人生を歩む中で、まさか私がミュージカルの楽曲にチャレンジさせていただける日が来るなんて…、ありがたい気持ちと同時に今までにあまり経験したことのない緊張感に包まれています。

ご指導いただきながら作品と向き合い精一杯務めさせていただきたいと思っております。

ジャンルの垣根を越えた一夜限りの特別なステージ。音楽の素晴らしさを共演させていただく皆さま、そしてお越し下さるお客さまと一緒に全身で感じたいと思っています。

◆東啓介

今回この「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」に出演出来ること、とても光栄です。素晴らしい出演者の皆様と共に、きてくださった皆様の素敵な時間になるようにと思っております！

ミュージカルを知ってる人も知らない人も楽しんでもらえるようがんばります！何卒よろしくお願いいたします！

◆小向なる

この日のためだけに構成されたセットリスト、そしてここでしか観ることのできない貴重なコラボレーションやデュエット。今からとても楽しみにしております。

ミュージカル界の先輩方とご一緒できることに緊張もしておりますが、美しく楽しいミュージカル音楽の世界を、皆様と一緒に味わえる時間になれば嬉しいです。

心を込めて歌わせていただきます。

◆山粼玲奈

今回、この素晴らしい出演者の皆様とご一緒できることをとても嬉しく思っています。大好きなエンターテインメントを通して、お客様と特別な時間を共有できることが今から本当に楽しみです。会場全体が笑顔と感動に包まれるような、そんなひとときをお届けできるよう精一杯頑張ります。ぜひ楽しみにしていてください！