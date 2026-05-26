【ＮＰＢ今日の見どころ】デビューから快進撃続く阪神の立石、セ新人記録のデビューから６試合連続安打なるか…交流戦開幕
☆阪神―日本ハム（１８：００・甲子園）阪神＝西勇、日本ハム＝伊藤
セの首位を奪い返した阪神は交流戦初戦で２６日、日本ハムと対戦する。１９日の中日戦でデビューしたドラフト１位ルーキーの立石は初戦から１、１、３、２、２と５戦連続安打。２４日の巨人戦では５回に竹丸からプロ初本塁打を放つなど、勢いが止まらない。立石の５試合の打撃成績は
日 相手 打撃結果
１９ 中日 中安、遊併、三振、中飛
２０ 中日 遊ゴ、三ゴ、中安、右飛
２２ 巨人 左２、中安、左安（１）、遊ゴ、中飛
２３ 巨人 三振、左安、中安（２）、投ゴ
２４ 巨人 右飛、二ゴ、右本（２）、中安、三振
※カッコ内は打点
デビューから６試合連続安打となれば、１９８１年原辰徳（巨人）に並ぶ新人のセ・リーグ最多記録となる。ちなみに２リーグ制以降では１９５０年伊藤利夫（近鉄）、２０２３年加藤豪将（日本ハム）の１０試合が最多。交流戦に突入しても猛虎のルーキーの快進撃は続くか。
（その他のカード）
☆巨人―ソフトバンク（１８：００・東京ドーム）巨人＝則本、ソフトバンク＝大津
☆ヤクルト―西武（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、西武＝平良
☆ＤｅＮＡ―オリックス（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝平良、オリックス＝九里
☆中日―楽天（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、楽天＝荘司
☆広島―ロッテ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、ロッテ＝ジャクソン
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順