２４日の巨人戦でプロ初本塁打を放った阪神・立石

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☆阪神―日本ハム（１８：００・甲子園）阪神＝西勇、日本ハム＝伊藤

　セの首位を奪い返した阪神は交流戦初戦で２６日、日本ハムと対戦する。１９日の中日戦でデビューしたドラフト１位ルーキーの立石は初戦から１、１、３、２、２と５戦連続安打。２４日の巨人戦では５回に竹丸からプロ初本塁打を放つなど、勢いが止まらない。立石の５試合の打撃成績は

　日　相手　打撃結果

１９　中日　中安、遊併、三振、中飛

２０　中日　遊ゴ、三ゴ、中安、右飛

２２　巨人　左２、中安、左安（１）、遊ゴ、中飛

２３　巨人　三振、左安、中安（２）、投ゴ

２４　巨人　右飛、二ゴ、右本（２）、中安、三振

※カッコ内は打点

　デビューから６試合連続安打となれば、１９８１年原辰徳（巨人）に並ぶ新人のセ・リーグ最多記録となる。ちなみに２リーグ制以降では１９５０年伊藤利夫（近鉄）、２０２３年加藤豪将（日本ハム）の１０試合が最多。交流戦に突入しても猛虎のルーキーの快進撃は続くか。

（その他のカード）

☆巨人―ソフトバンク（１８：００・東京ドーム）巨人＝則本、ソフトバンク＝大津

☆ヤクルト―西武（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、西武＝平良

☆ＤｅＮＡ―オリックス（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝平良、オリックス＝九里

☆中日―楽天（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、楽天＝荘司

☆広島―ロッテ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、ロッテ＝ジャクソン

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順