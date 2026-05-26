ディズニー・チャンネルにて、6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日を記念した、朝から晩まで“ドナルド尽くし”でお祝いする特別編成番組「ハッピーバースデー！ドナルドダック」を放送。

ディズニージュニアでは、6月7日に一足早く「ドナルドダック」のお誕生日をお祝いできる番組として 『ミッキーマウス クラブハウス プラス』より「ドナルドのクラブハウス」のエピソードを日本初放送でお届けするなど「ドナルドダック」好きにはたまらない特別編成が展開されます☆

ディズニー・チャンネル／ディズニー・ジュニア 特別編成番組「ハッピーバースデー！ドナルドダック」

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全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルにて、6月9日に特別編成「ハッピーバースデー！ドナルドダック」を放送！

6月9日は、世界中で愛され続けるディズニーの人気キャラクター「ドナルドダック」のお誕生日です。

ディズニー・チャンネルでは、「ドナルドダック」のスクリーンデビュー日を記念し、朝から晩まで “ドナルド尽くし”でお届けするスペシャル編成が実施されます。

当日は、12時間半にわたり、「ドナルドダック」が活躍する人気シリーズのエピソードや主演映画を連続放送。

おっちょこちょいでおこりんぼう、それでもどこか憎めない「ドナルドダック」の魅力をたっぷり楽しめるラインナップで、記念すべきスクリーンデビューの日を盛り上げます。

さらに、ディズニージュニアでは、6月7日に一足早く「ドナルドダック」のお誕生日をお祝い。

『ミッキーマウス クラブハウス プラス』より「ドナルドのクラブハウス」のエピソードを日本初放送でお届けするなど、ドナルド好きにはたまらない特別編成が展開されます☆

ディズニー・チャンネル 特別編成 「ハッピーバースデー！ドナルドダック」

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放送日：2026年6月9日 (火)

放送時間：7:30〜20:00

放送スケジュール：

・7:30〜9:00 映画『ダックテイル・ザ・ムービー ／ 失われた魔法のランプ』

・9:00〜9:30 『ミッキーマウス クラブハウス』第 36 話「ドナルドへのおくりもの」

・9:30〜10:00 『ミッキーマウス クラブハウス』第 73 話「まじんドナルド」

・10:00〜10:30 『ミッキーマウス ファンハウス』第 28 話「ほんとうのヒーロー／もうひとりのドナルド」

・10:30〜11:00 『ミッキーマウス ファンハウス』第 67 話「ドナルドのやくそく／たからばこはだれのもの？」

・11:00〜11:30 『ミッキーマウス ミックス・アドベンチャー』第 3 話「ドナルドのしんゆう／ともだちレッスン」

・11:30〜12:00 『ミッキーマウス ミックス・アドベンチャー』第 25 話「ドナルドのバースデー・レース／おたすけミニ・ヘルパー」

・12:00〜12:30 『ダックテイルズ』第 42 話「ドナルドダックに何が起こった？！」

・12:30〜13:00 『ダックテイルズ』第 29 話「三人の騎士が再会！」

・13:00〜18:45 『三人の騎士の伝説』 全 13 話一挙放送

・18:45〜20:00 映画『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』

朝7時30分からは、「ドナルドダック」が大活躍する長編映画『ダックテイル・ザ・ムービー／失われた魔法のランプ』を放送。

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『ミッキーマウス クラブハウス』では、「ドナルドダック」にフィーチャーしたエピソードを続けてお届けするほか、

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『ミッキーマウス ミックス・アドベンチャー』では、「ドナルドダック」のバースデーエピソードも放送されます。

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さらに、『ダックテイルズ』では、甥っ子たちのピンチに「ドナルドダック」の怒りが炸裂！

「ドナルドダック」の熱い一面を楽しめるエピソードが届けられます。

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また、古くからの友人「ホセ・キャリオカ」「パンチート」と共演する人気シリーズ『三人の騎士の伝説』は、全13話を一挙放送。

個性豊かな3人が繰り広げるにぎやかな冒険がたっぷり楽しめます。

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そして、バースデー特集のフィナーレを飾るのは「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」トリオが初めて主演を務めた長編映画『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』

笑いと冒険にあふれた名作で、特別な一日を締めくくります。

映画からシリーズ作品まで、朝から晩まで“ドナルド尽くし”の12時間半。

ディズニー・チャンネルで「ドナルドダック」のバースデーをみんなでお祝いできます！

『ダックテイルズ』＃42「ドナルドダックに何が起こった？！」あらすじ

月の将軍「ルナリス」は、捕らえた「ドナルドダック」を利用して、地球侵略計画を着々と進めていました。

一方「ルナリス」の計画を阻止したい「ペナンブラ」は、「ドナルドダック」と共にセレネの槍の設計図を盗もうとします。

ところが2人はルナリスに見つかり、「ペナンブラ」は感電させられ動けなくなってしまうのでした。

「ドナルドダック」は無線機で「スクルージ・マクダック」たちに警告しようとしますが「ルナリス」に阻まれてしまいます。

しかし「ルナリス」が”地球での狙いは三つ子たちだ”と言うと「ドナルドダック」の怒りが爆発します！

ディズニージュニア 特別編成 「ハッピーバースデー！ドナルドダック」

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放送日：2026年6月7日（日）

放送時間：12:00〜16:30

放送スケジュール：

・12:00〜12:30 『ミッキーマウス ミックス・アドベンチャー』第 25 話「ドナルドのバースデー・レース／おたすけミニ・ヘルパー」

・12:30〜13:00 『ミッキーマウス クラブハウス』第 95 話「ドナルドダック クラブハウス」

・13:00〜13:30 『ミッキーマウス ファンハウス』第 68 話「ほしぞらのキャンプ」

・13:30〜14:00 『ミッキーマウスとロードレーサーズ』第 48 話「スーパーチャージ：ドナルドのレースカーさがし／デイジー・ダンス」

・14:00〜14:30 『ダックテイルズ』第 61 話「禁断の若返りの噴水！」【チャンネル初放送】

・14:30〜15:00 『ミッキーマウス クラブハウス プラス』第 27 話「ドナルドのクラブハウス」【日本初放送】

・15:00〜16:20 映画『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』

・16:20〜16:30 『ディズニージュニア いっしょにあそぼう！チャレンジタイム』

ディズニー・ジュニアでは「ドナルドダック」のスクリーンデビュー記念日に先がけて、特別編成を放送。

ドナルドが登場するさまざまな人気シリーズの中から、お誕生日エピソードや「ドナルドダック」が大活躍するエピソードを厳選し、スクリーンデビュー日より一足早く大特集します。

小さなお子さんから家族まで楽しめる「ドナルドダック」の魅力満載の番組ばかりです。

さらに、特別編成の後半には、『ダックテイルズ』のチャンネル初放送エピソードも登場。

加えて、『ミッキーマウス クラブハウス プラス』からは「ドナルドハウス」を舞台にしたエピソードが日本初放送されます。

この時期だけのスペシャルな編成で「ドナルドダック」の魅力がたっぷり楽しめる特別番組です。

『ミッキーマウス クラブハウス プラス』第27話「ドナルドのクラブハウス」あらすじ

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浮き輪やボートや釣り竿をたくさん持って、しまう場所を探している「ドナルドダック」

しかし、いい場所が見つからず困っていると、そこへ「ヴォン･ドレイク教授」がやってきて「ドナルドダック」の大好きな釣りのスポットに、「ドナルドダック」のクラブハウスをつくってくれたのだそう。

自分専用のクラブハウスに喜んだ「ドナルドダック」は、さっそくみんなでお泊まり会を開くことにしますが、新しいクラブハウスに興奮して、夜になってもなかなか眠ることができません。

ディズニー・チャンネルとディズニージュニアで楽しめる「ドナルドダック」の魅力あふれるバースデー企画。

「ドナルドダック」のお誕生日を記念して放送される「ハッピーバースデー！ドナルドダック」と、「ドナルドダック」特別編成番組の紹介でした☆

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