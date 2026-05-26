Martini Limited Edition

サウンドアースは、QoAブランドのフラッグシップ有線イヤフォン「Martini」の限定モデル「Martini Limited Edition」を発表した。5月29日発売予定で、全世界499台限定。価格は111,840円。

「カクテルの王様」として知られるマティーニの名を持ち、「名作には、もう一度乾杯する価値がある」とし、デザインではオリーブグリーンを追求。「味わいを引き立て、香りを添え、甘みを加えた」という。音のチューニングも、オリジナルとは異なっている。

ユニット構成は、1DD + 4BA + 1BC。6mm径のリキッド振動板を使ったダイナミックドライバー×1、Knowles BA×2、カスタムBA×2に、10mmの骨伝導ドライバーを組み合わせている。

限定モデルの特徴として、オリジナルをベースにしながら、「チューナーが低音のエネルギーを最適化することで、よりクリアで質感豊かな低音域と洗練された高音域を実現するとともに、高音域の伸びと音場の広がりも向上させた。ボーカルや楽器の音が自然になり、高度なマグネット技術が音質を向上させ、没入感のある体験をお届けする」という。

超低音域は骨伝導ドライバーが担当。力強い低音を実現する、空気伝導用ダイナミックドライバーのデュアルドライバーを使っている。2基のKnowls製BAは中音域を担当。「精密なクロスオーバー技術により、ドライバーは中音域に集中して動作するため、複雑な楽曲でもボーカルがよりクリアに、細部まで鮮明に再現される」という。

高域、超高音域は、2基のBAが担当。繊細なニュアンスまで捉えた、素早く正確な高音を実現するとのこと。

ケーブルは6N単結晶銅を採用し、銀箔シールド付き。0.78mm 2ピンの着脱式で、入力プラグは4.4mmバランス。イヤフォンのインピーダンスは16Ω、感度は102dB±2dB。

イヤーピースには、AZLAのSednaEarfit Crystalも含まれている