２６日から交流戦が開幕。巨人は昨季のパ王者、ソフトバンクと対戦する。昨年は栗山巧（西武）の３３７安打を抜き、プロ野球最多の交流戦通算３３８安打とした坂本に今年も記録更新の期待がかかる。

まずは坂本の代名詞とも言うべき二塁打（カッコ内の所属は最終所属）。

（１）６９ 今江 敏晶（楽）

（２）６８ 坂本 勇人（巨）

（３）６７ 鳥谷 敬（ロ）

現在６８本で、トップの今江にあと１と肉薄している。

交流戦に３０８試合出場しているが、

（１）３７６ 栗山 巧（西）

（２）３４９ 鳥谷 敬（ロ）

（３）３１５ 中村 剛也（西）

（４）３１３ 新井 貴浩（広）

（〃）３１３ 阿部慎之助（巨）

（６）３０８ 坂本 勇人（巨）

あと５試合で球団最多の阿部に並ぶ。

通算５２６塁打は現在３位。

（１）５４８ 中村 剛也（西）

（２）５３３ 阿部慎之助（巨）

（３）５２６ 坂本 勇人（巨）

球団トップの阿部まであと７。トップの中村剛までもあと２２で、十分射程圏内に入っている。

また、現在１５８得点。

（１）１７４ 青木 宣親（ヤ）

（２）１６１ 中村 剛也（西）

（３）１５８ 坂本 勇人（巨）

現役最多の中村剛也まであと３だ。

昨年は交流戦１２試合に出場し、４０打数１１安打５打点（１本塁打）の打率・２７５の成績を残した背番号６。０８年に初出場してから交流戦は自身１８年目となるが、今季はどんな活躍を見せてくれるだろうか。

◆３連戦の予想先発（２６日は予告）

２６日 巨人＝則本、ソフトバンク＝大津

２７日 巨人＝戸郷、ソフトバンク＝アルメンタ

２８日 巨人＝田中将、ソフトバンク＝スチュワート

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

２６日 ＢＳ日テレ １８時〜（村田真一氏、和田毅氏）

２７日 ＢＳ日テレ １８時〜（工藤公康氏）

２８日 ＢＳ日テレ １８時〜（松田宣浩氏）