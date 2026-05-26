馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はモズメイメイが勝った２０２３年の葵Ｓを取り上げる。究極のスタートダッシュでゲートが開いた瞬間、勝負は決まった。

“フライング”を疑いたくなるようなロケットスタートに、スタンドがどよめいた。ゲートが開いた瞬間、モズメイメイが他馬より１馬身も出ていた。「スタートが速い馬ですけど、タイミングが合いすぎてしまって」。武豊も目を丸くした好発が、勝負の分かれ目だった。 「逃げるつもりはなかったんですけどね」。名手はすぐさまレースプランを変更。無理に抑えずハナを奪うと、２ハロン目から１０秒台の速いラップを刻みながら、一人旅に持ち込む。ラスト３ハロンも３３秒２にまとめ、後続の追い上げを振り切った。

「前半のアドバンテージが利きましたね」。勝ちタイムの１分７秒１は、従来のものを０秒９も更新するレースレコードだった。 直線が平坦で前が止まらず、高速決着になる京都で３年ぶりの開催。モズメイメイには最高の舞台設定でもあった。「フライングでしたね」とジョーク交じりに切り出した音無調教師。「ゲートが開くのをずっと待っているみたい」とスタートが上手な秘けつを明かし、これからは古馬相手となる今後の飛躍に期待を寄せた。

その後は短距離路線を歩んだが、なかなか結果が出ず。試行錯誤を繰り返した末、２０２４年のアイビスＳＤでは差す競馬で約１年３か月ぶりとなる勝利の美酒に酔った。

その後は定年解散した音無厩舎からＪＲＡ初の女性調教師となった前川厩舎に転厩。昨年末の阪神Ｃ（１４着）を最後に引退し、今年から繁殖生活に入っている。