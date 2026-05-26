横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、白桃まるごと1個＆国産マンゴーたっぷりの「プレミアムかき氷」登場。

さらに、ピーチとマンゴーが織りなす、期間限定のアフタヌーンティーも提供されます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」プレミアムかき氷／アフタヌーンティー

提供期間：2026年6月1日（月）〜

提供場所：ラウンジ「シーウインド」2F

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188(10:00〜19:00）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのラウンジ「シーウインド」に、人気テーマ・ピーチ＆マンゴーのメニューが2026年も登場！

2種類の「プレミアムかき氷」と、アフタヌーンティーが期間限定で提供されます。

天井高8.5mの開放感あふれるラウンジで、ひんやりとした涼を感じながら、食べごろの国産フルーツが贅沢な夏のスイーツを堪能できるメニューです☆

プレミアムかき氷

料金：各3,300円(税・サ込)

提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）

提供時間：月曜〜金曜 10:00〜21:00(最終入店20:30)／土曜 09:00〜21:00(最終入店20:30)／日曜・祝日 09:00〜20:00(最終入店19:30)

気温の上昇とともに、ひんやり冷たいスイーツが恋しくなる季節。

旬を迎える白桃とマンゴーをテーマに、見た目にも涼やかで華やかな、2種類の「プレミアムかき氷」が提供されます。

「プレミアムかき氷 ピーチ」と「プレミアムかき氷 マンゴー」は、どちらも口の中でふわりと溶ける氷に、国産果実がふんだんにあしらわれています☆

プレミアムかき氷「ピーチ」

山梨県産の香り高い白桃を、贅沢にまるごと1個使った「プレミアムかき氷」

半割りにした瑞々しい桃を、ダイナミックにトッピングし、果実感あふれるフローズンピーチシロップで仕上げられています。

目にも鮮やかで、ふわりと繊細に削られた氷に、果肉感たっぷりのフローズンピーチシロップがとろける美味しさ。

シロップが絡み、口に含むと白桃本来の上品な甘さと芳醇な香りが、ふわりと広がります☆

プレミアムかき氷「マンゴー」

国産マンゴーの果肉をふんだんに使用した「プレミアムかき氷」は、南国の恵みを存分に味わう逸品。

ふんわりと繊細に削った氷に、ゴロゴロと国産マンゴーの果肉が贅沢にトッピングされています。

マンゴーの濃密な甘みと、とろけるような果肉の食感が、口いっぱいに広がるメニューです。

また、もちもちしたタピオカの食感が、心地よいアクセント。

味わいにコントラストがあり、南国フルーツの華やかさを存分に楽しめるかき氷です☆

アフタヌーンティーセット 〜ピーチ＆マンゴー〜

料金：1人 6,500円(税・サ込)

期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）

時間：12:00〜 毎日提供

内容：

スイーツ：桃のショートケーキ／桃のタルト／マンゴープリン／ライムジュレ／レモンとラズベリーのマカロンスコーン2種：プレーンスコーン／カレンズスコーンセイボリー：サンドウィッチ（マンゴーサンド、ツナサンド）／ポテトとオニオンのキッシュ／自家製 彩りピクルス飲み物：ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど計20種類より選択

※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき愛氏がプロデュースした “シュガーレース”付き

ラウンジ「シーウインド」で人気のアフタヌーンティーも、“ピーチ＆マンゴー”をテーマにしたものが登場。

ペストリーシェフ佐藤氏が手掛ける、旬のフルーツをふんだんに使用したスイーツをはじめ、ホテルメイドのスコーンやセイボリーを楽しめます！

1段目はふんわりしたスポンジと桃が調和するショートケーキや、なめらかなマンゴープリンなど、季節のスイーツが5種類。

2段目には、焼きたてのスコーン2種類が用意されます。

3段目のセイボリーには、フレッシュマンゴーのサンドウィッチやホテルメイドのキッシュが並びます。

また、自家製ピクルスが、味わいのアクセントをプラス。

上品な3段のハイティースタンドで提供され、夏ならではの優雅なアフタヌーンティータイムを堪能できます！

ピーチ＆マンゴーの「プレミアムかき氷」とアフタヌーンティーが、期間限定で登場。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」の「プレミアムかき氷」と「アフタヌーンティー」は、2026年6月1日より提供開始です☆

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※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

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