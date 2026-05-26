BOYNEXTDOOR、ライブ中の“まさか”に畑芽育も驚き「いいんですかそれ!?」 &TEAMが“すごさ”語る
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、きょう26日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』（深0：24）に出演する。
【番組カット】今日も元気いっぱい！笑顔のBOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOOR は2023年、BTSなど世界で活躍するアーティストが数多く所属するHYBE MUSIC GROUPからデビュー。どの世代も楽しめる耳なじみの良いサウンドが脚光を浴び、アルバムは3作連続ミリオンセラーの快挙を達成、アメリカの音楽チャート・Billboardではデビューから5作連続チャートイン。日本でも、昨年の日本レコード大賞で新人賞を受賞するなどZ世代を中心に支持を拡大している。
トークパートでは、BOYNEXTDOORの6人と共に、デビュー当時から付き合いのあるラジオDJ・古家正亨氏も登場。6人の魅力を「これまでにないグループ。サウンド的にも歌詞的にも、親近感というか、身近なものを感じる」と解説する古家氏に、6人は「優しいですね、やっぱり古家さん！」「もっと頑張ります！」と古家の手を握って大喜びする。元気いっぱいの6人に、MC・畑芽育も「ほぼ部活ですよね」と笑顔を見せる。
そんな無邪気な少年らしさを見せるBOYNEXTDOORの武器は、これまでのK-POPでは見られなかった自然体。メンバー最年長のSUNGHOも「『隣の家の少年たち』というグループ名のように、自然体でいること、自由であること。僕たちの本来の姿を自信を持って見せたい」と話すように、友達のような親近感を与えるメンバーたちは、老若男女、幅広い年齢層のファンも獲得している。また、楽曲においてもメンバー自ら作詞作曲を手がける。等身大の歌詞で多くの若者たちから支持される楽曲は、どのように作られるのか。「大変だけど面白い」という楽曲制作の裏側を語る。
また、BOYNEXTDOORをデビュー以来、間近で見てきた&TEAMがVTRで登場。グループ同士の親交も深く、一緒に食事に行くこともあるという2組。しかし、ステージ上での表現の仕方は真逆。&TEAMの代名詞“カルグンム”と呼ばれる超絶シンクロダンスに対し、BOYNEXTDOORは一人ひとりの個性が際立つダンスが特徴。これまでのK-POP路線から新たな魅力を開花させたBOYNEXTDOORのダンスや歌詞を&TEAMはどう見ているのか。同じステージに立つアーティストならではの目線で語る。
その後もスタジオでは、話題の新曲や今後の目標について、アツいトークを繰り広げる。メンバー最年少のWOONHAKが「面白いエピソードがあります」と、ライブ中の赤面エピソードを告白し、畑が「えぇ!?いいんですかそれ!?」と大笑いするひと幕もある。
スタジオライブは、日本のテレビ初披露となる新曲「ddok ddok ddok」を国内外でさまざまなアーティストのライブビジュアルを手掛けるCGプログラミングアーティスト・Kezzardrixとのスペシャルコラボで届ける。数多くの扉を開けて踏み出した世界を表現したダンスとCGで、6人のアイデンティティーが爆発する。さらに、昨年の各種年間チャートを席巻した「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）』も披露する。
【番組カット】今日も元気いっぱい！笑顔のBOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOOR は2023年、BTSなど世界で活躍するアーティストが数多く所属するHYBE MUSIC GROUPからデビュー。どの世代も楽しめる耳なじみの良いサウンドが脚光を浴び、アルバムは3作連続ミリオンセラーの快挙を達成、アメリカの音楽チャート・Billboardではデビューから5作連続チャートイン。日本でも、昨年の日本レコード大賞で新人賞を受賞するなどZ世代を中心に支持を拡大している。
そんな無邪気な少年らしさを見せるBOYNEXTDOORの武器は、これまでのK-POPでは見られなかった自然体。メンバー最年長のSUNGHOも「『隣の家の少年たち』というグループ名のように、自然体でいること、自由であること。僕たちの本来の姿を自信を持って見せたい」と話すように、友達のような親近感を与えるメンバーたちは、老若男女、幅広い年齢層のファンも獲得している。また、楽曲においてもメンバー自ら作詞作曲を手がける。等身大の歌詞で多くの若者たちから支持される楽曲は、どのように作られるのか。「大変だけど面白い」という楽曲制作の裏側を語る。
また、BOYNEXTDOORをデビュー以来、間近で見てきた&TEAMがVTRで登場。グループ同士の親交も深く、一緒に食事に行くこともあるという2組。しかし、ステージ上での表現の仕方は真逆。&TEAMの代名詞“カルグンム”と呼ばれる超絶シンクロダンスに対し、BOYNEXTDOORは一人ひとりの個性が際立つダンスが特徴。これまでのK-POP路線から新たな魅力を開花させたBOYNEXTDOORのダンスや歌詞を&TEAMはどう見ているのか。同じステージに立つアーティストならではの目線で語る。
その後もスタジオでは、話題の新曲や今後の目標について、アツいトークを繰り広げる。メンバー最年少のWOONHAKが「面白いエピソードがあります」と、ライブ中の赤面エピソードを告白し、畑が「えぇ!?いいんですかそれ!?」と大笑いするひと幕もある。
スタジオライブは、日本のテレビ初披露となる新曲「ddok ddok ddok」を国内外でさまざまなアーティストのライブビジュアルを手掛けるCGプログラミングアーティスト・Kezzardrixとのスペシャルコラボで届ける。数多くの扉を開けて踏み出した世界を表現したダンスとCGで、6人のアイデンティティーが爆発する。さらに、昨年の各種年間チャートを席巻した「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）』も披露する。