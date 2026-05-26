JI BLUE、サッカー日本代表ドキュメンタリー映画のオープニング挿入曲に起用「光栄に思っています」
サッカー日本代表“SAMURAI BLUE”に密着したスポーツドキュメンタリー映画『SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026 TM「ONE CREATURE」無数の個性、ひとつの生きもの。』（6月5日公開）のオープニング挿入曲にJI BLUEの楽曲「景色」が決定した。
【動画】JI BLUEのコメント映像
今回のW杯への出場権を史上最速で獲得した、森保一監督率いるSAMURAI BLUE。本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、日々のトレーニング、ピッチ外での姿などを通して、2022年のW杯カタール大会終了後から今大会直前まで、日本代表が積み重ねてきた“成長”と“進化”の軌跡を追う。
サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーを務めるJI BLUEによる公式テーマソングの「景色」が、劇中のオープニング挿入曲に使用されていることが明らかになった。選手たちと“世界一への挑戦”をともにするためのスペシャルユニットとして、世界を股にかけるグローバルボーイズグループ・JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしご高）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつ崎）の計12人で構成されるJI BLUE。先立ってリリースされた楽曲「景色」は、スケールの大きな曲調と力強い歌詞に心が高まり、世界に挑むSAMURAI BLUEの勇姿とその背中を押すファンの想いを一つにしてくれる特別な一曲となっている。1日に公開されたMUSIC VIDEOは、すでに約1000万回再生を達成し、ファンからも「一緒に盛り上げていきたいって思えた曲！」、「とにかく熱すぎる！みんなで一緒に日本応援しようぜ！」と熱量満載なコメントが寄せられ、大きな盛り上がりを見せている。
ワールドカップ直前に公開となる本作においての、物語の始まりを際立たせるオープニング挿入曲としての起用は、これまでの日本代表の“成長”と“進化”の軌跡に寄り添い、本大会の優勝を狙うチームへの”期待と熱狂”をさらに呼び起こすものとなった。
今回の決定について、JI BLUEは「僕たちの楽曲『景色』も、この作品とともに皆さんの気持ちをさらに熱くできるような存在になれたらうれしいです。ぜひ映画館で、この作品ならではの熱量や想いを感じてください！そして皆さんも一緒に、SAMURAI BLUEとともに最高の景色を目指して盛り上がっていきましょう！」と力強いメッセージを寄せた。
■JI BLUE コメント全文
皆さんこんにちは、JI BLUEです！この映画では、森保監督や選手たちの普段はなかなか見ることのできない一面や、SAMURAI BLUEとして戦い続ける姿に触れることができるということで、僕たち自身も今から作品を観ることをとても楽しみにしています！
そして、僕たちJI BLUEの楽曲「景色」を、オープニング挿入曲として起用していただきました！本当にありがとうございます。日本サッカー界が“最高の景色”へ向かって進んでいく大切なタイミングで、このような素晴らしい作品に関わらせていただけることをとても光栄に思っています。
僕たちの楽曲「景色」も、この作品とともに皆さんの気持ちをさらに熱くできるような存在になれたらうれしいです。
ぜひ映画館で、この作品ならではの熱量や想いを感じてください！そして皆さんも一緒に、SAMURAI BLUEとともに最高の景色を目指して盛り上がっていきましょう！
【動画】JI BLUEのコメント映像
今回のW杯への出場権を史上最速で獲得した、森保一監督率いるSAMURAI BLUE。本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、日々のトレーニング、ピッチ外での姿などを通して、2022年のW杯カタール大会終了後から今大会直前まで、日本代表が積み重ねてきた“成長”と“進化”の軌跡を追う。
ワールドカップ直前に公開となる本作においての、物語の始まりを際立たせるオープニング挿入曲としての起用は、これまでの日本代表の“成長”と“進化”の軌跡に寄り添い、本大会の優勝を狙うチームへの”期待と熱狂”をさらに呼び起こすものとなった。
今回の決定について、JI BLUEは「僕たちの楽曲『景色』も、この作品とともに皆さんの気持ちをさらに熱くできるような存在になれたらうれしいです。ぜひ映画館で、この作品ならではの熱量や想いを感じてください！そして皆さんも一緒に、SAMURAI BLUEとともに最高の景色を目指して盛り上がっていきましょう！」と力強いメッセージを寄せた。
■JI BLUE コメント全文
皆さんこんにちは、JI BLUEです！この映画では、森保監督や選手たちの普段はなかなか見ることのできない一面や、SAMURAI BLUEとして戦い続ける姿に触れることができるということで、僕たち自身も今から作品を観ることをとても楽しみにしています！
そして、僕たちJI BLUEの楽曲「景色」を、オープニング挿入曲として起用していただきました！本当にありがとうございます。日本サッカー界が“最高の景色”へ向かって進んでいく大切なタイミングで、このような素晴らしい作品に関わらせていただけることをとても光栄に思っています。
僕たちの楽曲「景色」も、この作品とともに皆さんの気持ちをさらに熱くできるような存在になれたらうれしいです。
ぜひ映画館で、この作品ならではの熱量や想いを感じてください！そして皆さんも一緒に、SAMURAI BLUEとともに最高の景色を目指して盛り上がっていきましょう！