『ふらいんぐうぃっち』連載15周年を前に異例の全巻重版決定 編集部も驚き
2026年8月で連載15周年を迎える漫画『ふらいんぐうぃっち』の既刊全巻の重版が決定した。別冊少年マガジン編集部によると、「映像化のタイミングではなく、年1冊ペースで刊行を続ける作品が、連載15年目を前に“既刊全巻同時重版”となるのは異例のケースとなります」と説明した。
【画像】公開された『ふらいんぐうぃっち』新刊イラスト
重版の経緯について、同編集部は「作品ならではの空気感と、“何度でも読み返したくなる心地よさ” が長年支持され続け、15周年を目前にあらためて読者層を広げています」と伝えた。
コミックス最新15巻は6月9日発売予定で、担当編集は「連載15年目の新米魔女・真琴はなんと今巻で！コーヒーの美味しさに目覚めます（笑）。読んでまったり幸せ、ティータイムのような一冊です！」と宣伝している。
■『ふらいんぐうぃっちあらすじ（作者：石塚千尋）
黒猫のチトと一緒に横浜からやってきた真琴は、青森の親戚の家で暮らしはじめました。実は彼女は魔女。今はまだ空をとぶくらいしかできないけれど、又いとこの圭や千夏たちと毎日げんきに暮らしてます。
【画像】公開された『ふらいんぐうぃっち』新刊イラスト
重版の経緯について、同編集部は「作品ならではの空気感と、“何度でも読み返したくなる心地よさ” が長年支持され続け、15周年を目前にあらためて読者層を広げています」と伝えた。
■『ふらいんぐうぃっちあらすじ（作者：石塚千尋）
黒猫のチトと一緒に横浜からやってきた真琴は、青森の親戚の家で暮らしはじめました。実は彼女は魔女。今はまだ空をとぶくらいしかできないけれど、又いとこの圭や千夏たちと毎日げんきに暮らしてます。
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