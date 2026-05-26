舞台『ダンダダン』キャスト発表 モモ役は元AKB48の村山彩希 オカルン役は変身前後で別人！二宮礼夢＆百名ヒロキ
漫画『ダンダダン』初の舞台『「ダンダダン」〜Occulticオカルティック Stageステージ〜』の出演キャストが発表された。霊媒師家系で、幽霊は信じるが宇宙人を信じない女子高生・モモ（綾瀬桃）役は、元AKB48の村山彩希、オカルトマニアの男子高生・オカルン（高倉健）役は二宮礼夢、妖怪・ターボババアの呪いで変身したオカルン（変身）役は百名ヒロキが務める。オカルンの変身前と変身後は、オーディションによって選出された2人が、それぞれ演じることになった。
【写真】激似！髪型＆衣装を完全再現したモモ 舞台『ダンダダン』演者ソロカット
モモの祖母で、年齢不詳の美魔女霊媒師・星子役は中別府葵、モモとオカルンの同級生で校内屈指の人気を誇る美少女・アイラ（白鳥愛羅）役は田中梨瑚、さらさらヘアーとアクロバティックな動きが特徴的な妖怪・アクロバティックさらさら役は山崎里彩が担当する。
また、キャスト発表にあわせて、舞台のキービジュアルや演者それぞれのソロビジュアルが解禁された。
舞台公演の演出は、ダンスエンターテインメント集団『梅棒』の代表を務め、「マッシュル-MASHLE-」THE STAGEシリーズ、舞台「刀剣乱舞」シリーズをはじめ多くの作品の演出や振付を手掛ける伊藤今人が担当。
セリフ・音楽・身体表現をシームレスに融合させる独自の演出手法を用いて、“言葉だけに頼らない感情表現”で観客を没入させる演出・ステージングを得意とする伊藤が、『ダンダダン』初の舞台化作品の演出に挑む。
脚本はMANKAI STAGE『A3!』シリーズ、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズなど、2.5次元舞台において数々のヒット作を手掛けてきた亀田真二郎。原作の魅力を的確に抽出しながら、舞台ならではの構成力とキャラクターの立体的な描写により、観客の感情を大きく揺さぶるドラマを見せる。
音楽は2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開会式の音楽監督をはじめ、ドラマや映画の劇中曲、アーティストのサウンドプロデュースなど幅広く活躍する小西遼。今回が2.5次元舞台初参加となり、これまで培ってきた多彩な音楽性を活かし、新たなアプローチで作品世界を再現する。
『舞台「ダンダダン」〜Occultic Stage〜』は、8月26日〜9月3日に東京都・日本青年館ホール、9月11日〜9月13日に大阪府・ＳｋｙシアターＭＢＳにて上演される。
同作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中のオカルト怪奇バトル漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦う青春ストーリー。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、コミックスの累計発行部数は1200万部を突破。テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年7月〜9月にかけて放送され、第3期が2027年に放送される。
■モモ（綾瀬桃）：村山彩希
舞台「ダンダダン」のモモ役を演じさせていただけること、とても嬉しく感じています。初めての2.5次元舞台なので緊張はしていますが、あの素敵な世界観が舞台でどう表現されるのか私自身とてもわくわくしています。強くてかっこよくて、みんなから愛されるモモとして、ステージで生きられるように一生懸命向き合っていきたいと思います。劇場で沢山の方に会える日を楽しみにしております…！！！
■オカルン（高倉健）：二宮礼夢
まずは『ダンダダン』5周年おめでとうございます！大好きな『ダンダダン』の大切な年に初の舞台化、そしてジブンがオカルンを演じられることが本当に嬉しいです！『ダンダダン』の持つ作品のエネルギーをオカルンとして存分にお届けできるよう、精一杯頑張ります！宇宙人を信じていない人も、幽霊を信じていない人も、ぜひ劇場で怪異を体験してください！
■オカルン（変身）：百名ヒロキ
オカルンの変身後を演じます。オカルンの“本気モード”は、作中でもずっと使えるわけではありません。その一瞬に全てを燃やしている感じが凄く好きです。『ダンダダン』が持っている猛スピードに置いてかれないよう、稽古から全力を出し尽くしたいと思います。舞台でしか出せない熱量で『ダンダダン』をまっすぐ届けられるよう頑張ります！ぜひ楽しみにしていてください。
（C）龍幸伸／集英社 （C）舞台「ダンダダン」製作委員会
モモの祖母で、年齢不詳の美魔女霊媒師・星子役は中別府葵、モモとオカルンの同級生で校内屈指の人気を誇る美少女・アイラ（白鳥愛羅）役は田中梨瑚、さらさらヘアーとアクロバティックな動きが特徴的な妖怪・アクロバティックさらさら役は山崎里彩が担当する。
また、キャスト発表にあわせて、舞台のキービジュアルや演者それぞれのソロビジュアルが解禁された。
舞台公演の演出は、ダンスエンターテインメント集団『梅棒』の代表を務め、「マッシュル-MASHLE-」THE STAGEシリーズ、舞台「刀剣乱舞」シリーズをはじめ多くの作品の演出や振付を手掛ける伊藤今人が担当。
セリフ・音楽・身体表現をシームレスに融合させる独自の演出手法を用いて、“言葉だけに頼らない感情表現”で観客を没入させる演出・ステージングを得意とする伊藤が、『ダンダダン』初の舞台化作品の演出に挑む。
脚本はMANKAI STAGE『A3!』シリーズ、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズなど、2.5次元舞台において数々のヒット作を手掛けてきた亀田真二郎。原作の魅力を的確に抽出しながら、舞台ならではの構成力とキャラクターの立体的な描写により、観客の感情を大きく揺さぶるドラマを見せる。
音楽は2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開会式の音楽監督をはじめ、ドラマや映画の劇中曲、アーティストのサウンドプロデュースなど幅広く活躍する小西遼。今回が2.5次元舞台初参加となり、これまで培ってきた多彩な音楽性を活かし、新たなアプローチで作品世界を再現する。
『舞台「ダンダダン」〜Occultic Stage〜』は、8月26日〜9月3日に東京都・日本青年館ホール、9月11日〜9月13日に大阪府・ＳｋｙシアターＭＢＳにて上演される。
同作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中のオカルト怪奇バトル漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦う青春ストーリー。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、コミックスの累計発行部数は1200万部を突破。テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年7月〜9月にかけて放送され、第3期が2027年に放送される。
■モモ（綾瀬桃）：村山彩希
舞台「ダンダダン」のモモ役を演じさせていただけること、とても嬉しく感じています。初めての2.5次元舞台なので緊張はしていますが、あの素敵な世界観が舞台でどう表現されるのか私自身とてもわくわくしています。強くてかっこよくて、みんなから愛されるモモとして、ステージで生きられるように一生懸命向き合っていきたいと思います。劇場で沢山の方に会える日を楽しみにしております…！！！
■オカルン（高倉健）：二宮礼夢
まずは『ダンダダン』5周年おめでとうございます！大好きな『ダンダダン』の大切な年に初の舞台化、そしてジブンがオカルンを演じられることが本当に嬉しいです！『ダンダダン』の持つ作品のエネルギーをオカルンとして存分にお届けできるよう、精一杯頑張ります！宇宙人を信じていない人も、幽霊を信じていない人も、ぜひ劇場で怪異を体験してください！
■オカルン（変身）：百名ヒロキ
オカルンの変身後を演じます。オカルンの“本気モード”は、作中でもずっと使えるわけではありません。その一瞬に全てを燃やしている感じが凄く好きです。『ダンダダン』が持っている猛スピードに置いてかれないよう、稽古から全力を出し尽くしたいと思います。舞台でしか出せない熱量で『ダンダダン』をまっすぐ届けられるよう頑張ります！ぜひ楽しみにしていてください。
（C）龍幸伸／集英社 （C）舞台「ダンダダン」製作委員会
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