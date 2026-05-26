ヒップ100cmの倉持由香、激太り！パンツ丸見え自撮りショットで報告「ダイエット中です」
100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が26日、自身のXを更新。ダイエット中の自撮り写真を投稿し、パンツ姿でお腹周りを見せている。
【写真】激太り！パンツ丸見え倉持由香の自撮りショット
ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真など、定期的にコスプレ写真を投稿しているが、今回は「激太りしてしまったのでダイエット中です…」と報告。
続けて、「家でブルガリアンスクワットをしたり、オートミールとサバ缶を食べたり、飲み物をジュースから麦茶に変えて、美容のためにトマトジュースと甘酒も飲むようにしてなんとか2kg落ちました！続けてえらい！！！！あと5kg目標……！」と伝えた。
倉持は、2019年11月にプロゲーマーのふ〜ど氏と結婚、21年6月に第1子となる男児を出産している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。
【写真】激太り！パンツ丸見え倉持由香の自撮りショット
ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真など、定期的にコスプレ写真を投稿しているが、今回は「激太りしてしまったのでダイエット中です…」と報告。
続けて、「家でブルガリアンスクワットをしたり、オートミールとサバ缶を食べたり、飲み物をジュースから麦茶に変えて、美容のためにトマトジュースと甘酒も飲むようにしてなんとか2kg落ちました！続けてえらい！！！！あと5kg目標……！」と伝えた。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。